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Бартулович: Очень тяжело играть, когда горишь 0:4
Ингулец не смог спасти матч в дерби с Александрией
Полузащитник "Ингульца" Младен Бартулович в эфире ТК "Футбол" прокомментировал
"Провалили первые 15 минут. Да и вообще первый тайм провальным был. Пропустили быстрые голы.
Очень тяжело с "Александрией" играть, когда горишь 0:4", – сказал Бартулович.
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Источник:ТК Футбол
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Пришта Литин (Киев)
19.10.2020 в 22:54
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