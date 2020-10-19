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Бартулович: Очень тяжело играть, когда горишь 0:4

Премьер-лига
(1 голосов)

Ингулец не смог спасти матч в дерби с Александрией

Бартулович: Очень тяжело играть, когда горишь 0:4
Новина українською

Полузащитник "Ингульца" Младен Бартулович в эфире ТК "Футбол" прокомментировал поражение своей команды от "Александрии" (3:4) в матче 6-го тура УПЛ.

"Провалили первые 15 минут. Да и вообще первый тайм провальным был. Пропустили быстрые голы.

Очень тяжело с "Александрией" играть, когда горишь 0:4", – сказал Бартулович.

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В статье: Младен Бартулович ФК Александрия Ингулец (Петрово)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Пришта Литин (Киев)
19.10.2020 в 22:54
Надо не допускать до такого шока, тогда и геройство проявлять не придется.
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