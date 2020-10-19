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Кочергин: Перед Лестером может быть мандраж, но с первым ударом по мячу все исчезнет
Хавбек Зари - о матчах с Колосом и Лестером
Полузащитник "
- Обидно терять очки на последних минутах. Первый тайм был хорошим, в нашу сторону. Статистика владения мячом была выше у нашей команды, инициатива была от нас, забили, как говорится, в "раздевалку". Первый там был хорош. А вот уже во втором было больше сумбурных действий, ошибок в простых ситуациях. По моему мнению, такие ошибки надо ликвидировать, ведь "Колос" начал активнее играть, где-то мы не справились с прессингом.
- Болельщикам нравится, что в последнее время ты начал много забивать.
- Приятно когда хвалят. Но я не очень серьёзно отношусь к похвалам, больше воспринимаю критику. Смотрю на свою игру, ищу ошибки и пытаюсь совершенствоваться.
- Была видна твоя инициатива распечатать ворота соперника.
- Так же хочется отметить погодные условия, поле достаточно мокрое из-за проливного дождя, мяч сильно скользит, сложно удержать его по точному направлению. Старался как можно чаще проводить острые атаки, бить по воротам. Удалось забить на 45 минуте.
- Как непосредственно участнику действия, как тебе состояние поля?
- Поле в отличном состоянии, несмотря на плохую погоду и сильный дождь.
- Через пару дней предстоит вылет на игру с "Лестером".
- Думаю, что ближе к матчу могут появляться какие-то небольшие переживания, мандраж. Но, как это обычно бывает, с первым ударом по мячу вся неловкость исчезает.
- Сейчас клуб ждет ответа от Министерства Здравоохранения насчёт проведения домашнего матча Лиги Европы с болельщиками. Насколько для тебя важно их присутствие на стадионе?
- Критично важно. Думаю не только мы по фанатам, но и они по нам и по игре соскучились. Надеемся на положительный ответ от Министерства. Поддержка болельщиков нас всегда ведёт только вперёд. Мы будем очень рады присутствию их на трибунах.
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