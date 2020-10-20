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Ошибка Климовского, вечная проблема Зари, нагрузка на Шарана. Эксперты о 6-м туре УПЛ

Премьер-лига
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Чем запомнились матчи Чемпионата Украины на выходных

Ошибка Климовского, вечная проблема Зари, нагрузка на Шарана. Эксперты о 6-м туре УПЛ
Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший тренер донецкого "Металлурга", "Говерлы", "Карпат", "Металлиста" и "Мариуполя" Александр Севидов, а также бывший арбитр ФИФА Сергей Шебек делятся впечатлениями от матчей шестого тура УПЛ, в котором гранды одержали дежурные победы, а третья и четвертая команда прошлого чемпионата потеряли очки.

"Минай" - "Мариуполь" 0:1

Александр Севидов: Равная и интересная игра, но с малым количеством голевых моментов. По скоростям, по азарту и движению игра понравилась. В первом тайме мариупольцы больше владели инициативой, могли вначале забить, Сикан не использовал свой шанс, попав мячом в перекладину. Нужно сделать комплимент "Мариуполю" о хорошей физической готовности. Несмотря на то, что команда колесит тысячи километров, на игре это не сказывается. Игроки двигаются на протяжении всего матча и сохраняют силы бороться с первой и до последней минуты. Они были активнее и креативнее хозяев. Последний рывок и последнее усилие увенчалось успехом в виде пенальти.

"Минай" за первую 45-минутку не нанес ни одного удара в створ ворота, это произошло лишь на 85-й минуте. Чтобы рассчитывать на победу, этого мало. Проблема этого поединка - команды создали малое количество голевых моментов. Может несправедливый результат для "Миная". Команды больше заслуживали на ничью.

"Рух" - "Динамо" 0:2

Александр Севидов: Игра прошла с территориальным преимуществом "Динамо", но в первом тайме киевляне не создали много моментов. Были в матче неплохие моменты у Супряги. Забитый гол - мастерство Цыганкова и Де Пены. Первый выдал классный пас на уругвайца, который здорово в касание забил мяч в ворота. "Рух" в первой половине ничем не запомнился, только организованной игрой в защите, насколько могли, столько и сопротивлялись.

Во втором тайме динамовцы еще больше прибавили во владении мячом, территориальном преимуществе и как следствие возникали неплохие моменты у того же Супряги, Караваева. Правда, и "Рух" освежил игру за счет замен, начали огрызаться и перевели игру ближе к воротам "Динамо".

Ошибка Климовского, вечная проблема Зари, нагрузка на Шарана. Эксперты о 6-м туре УПЛ - изображение 1

У киевлян начали образовываться разрывы между линиями, создавались зоны, в которые врывались футболисты "Руха". На короткое время динамовцы отдали инициативу, давая возможность атаковать хозяевам. При таком скользком счете любой рикошет, незначительная ошибка могли привести к потере зачетных балов. И лишь на последних минутах "Динамо" сняло вопрос о победителе, хотя должны были это сделать раньше. Нужно отметить вратаря Бандуру, не однажды выручавшего команду.

Заслуженная, но непростая победа "Динамо" при достаточно цепкой и грамотной игре "Руха" в обороне, с неплохими выходами в контратаку. А вот в конечной фазе атак у хозяев наблюдались проблемы. "Динамо" было сильнее и класс футболистов выше, что и стало решающим фактором в поединке. Львовяне хорошо выглядят физически, но в тактическом плане еще есть проблемы.

"Шахтер" - "Львов" 5:1

Сергей Шебек: Перед игрой теплилась маленькая надежда - а вдруг "Львов" сможет собраться и дать бой кризисному "Шахтеру". Ведь их земляки "Рух" смогли же это сделать, выглядели достойно и выгрызли "золотую" ничью, отобрав очки у гранда. Но, к сожалению, "Львов" не та команда, которая умеет сопротивляться, показывать характер и даже проигрывать с достоинством. В очередной раз "Львов" предстал безвольным, слабым и не знающим, что делать на поле. В очередной раз стал легкой жертвой и статистом в спарринге, состоявшемся в рамках чемпионата Украины. Игра формально закончилась уже на 20-й минуте при счете 4:0. Такую слабую команду как "Львов" можно обыгрывать и дублирующим составом. "Шахтер" провел легкую предматчевую разминку накануне тяжелого поединка с "Реалом".

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"Заря" - "Колос" 1:1

Александр Севидов: Первый тайм прошел при доминировании хозяев, которые были сильнее, агрессивнее, и играли с большим желанием. Очень хорошо и быстро выходили в атаку, одна из которых завершилась голом. Провели блестящую контратаку, вышли четыре на четыре, и как в учебнике разыграли по схеме.

"Колос" почти весь первый тайм играл в обороне, делая редкие вылазки к воротам хозяев. В одной из них был хороший шанс огорчить луганчан, но Ильин войдя в штрафную площадку принял самое глупое решение. Вместо того чтобы отдать пас влево партнеру, пробил бесхитростно выше ворот.

Ошибка Климовского, вечная проблема Зари, нагрузка на Шарана. Эксперты о 6-м туре УПЛ - изображение 2

Во втором тайме "Заря" начала немного подседать, "Колос" перехватил инициативу, начали создавать моменты. Хотя луганчане имели шанс забить второй мяч, чтобы решить исход поединка в свою пользу. Коваливцы не сдавались, проявили характер и желание не проиграть, боролись до конца, и заработали пенальти…! Случилось, то, что случилось! Одни на радость забили на последних минутах, другие к своему огорчению пропустили.

"Заря" была ближе к победе, виновата, что упустила ее. Ничейный результат - закономерный исход поединка. И опять всплывает старая и болевая точка "Зари" - короткая скамейка запасных. Особенно это касается атаки. Видно было, что Гладкий к концу игры был сильно уставшим, но менять его было не кем, поэтому не освежили группу атаки, тем самым снизив потенциал атакующих действий.

"Олимпик" - "Ворскла" 0:1

Александр Севидов: Первый тайм прошел с небольшим преимуществом хозяев. Вроде получалось легко контролировать мяч, пробивать по воротам соперника. А "Ворскла" в очередной раз ставит во главу угла результат, где качество игры и красота футбола отходит на второй план. Они отдают инициативу и ждут свой шанс. Тяжело осуждать их, так как не было многих основных игроков во главе с главным тренером. Это существенные потери для любой команды Премьер-лиги. Как и в прежних матчах, полтавчане дотерпели, и свой момент забили.

Во втором тайме команды допускали много брака, нервничали, потерялась легкость игры, как было в первом тайме. Сказать, что победили незаслуженно, наверное, нет. Сказать, что "Олимпик" заслужил поражения, не скажешь. Если бы "олимпийцы" чуть прибавили в первом тайме, то могли бы рассчитывать на победу, и вряд ли "Ворскла" нашла бы в себе силы отыграться.

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Удивило решение главного тренера Климовского придержать в запасе Шахаба и Бенито. А ведь они во многом определяют игру команды, это движущая сила, и без них игра сразу же стала блеклой. И этим решением наставник наказал себя и команду.

"Александрия" - "Ингулец" 4:3

Александр Севидов: Получилось самое настоящее дерби. Игра понравилась. Летели искры, была борьба с закрученным лихим сюжетом, державшая в напряжении всех. Эмоции игроков двух команд иногда перехлестывали. За настрой, с каким вышли александрийцы, можно снять шляпу. Они за 40 минут просто размазали своего соперника. Их атаки заканчивались голами, четыре удара за тайм и четыре забытых мяча. Даже сверхнастрой где-то повлиял на них негативно, когда перевозбужденный Лучкевич получил на ровном месте удаление.

На второй тайм хозяева вышли немного успокоившимися, думая, что разница в три мяча им гарантирует победу. Но все перевернулось. Видимо, получив взбучку в перерыве, уже с первых минут "Ингулец" начал "утюжить" александрийцев, полностью перехватили инициативу, вынудили их играть только на оборону. Создали давление в штрафной, заставив ошибаться и фолить защитников. Как следствие - два пенальти, появилась надежда на спасение матча. Но удаление в рядах "Ингульца" немного выровняла ситуацию, и александрийцы с трудом дотянули победный счет до конца поединка.

Нужно отметить, что команды играли не основными составами, особенно "Александрия". Но выстояли и выстрадали победу. Удивило, что у петровцев не вышел Сичинава. Этим они лишили себя атакующего потенциала. Может это была некая тактическая задумка главного тренера, но она не сработала.

Для Шарана такие дерби - большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Ведя 4:0, владея абсолютным преимуществом и закончить на нервах поединок 4:3. Такая победа далась ему через горькую пилюлю.

"Днепр-1" - "Десна" 2:0

Сергей Шебек: Как быстро "Десна" поменяла течение не в том направлении. Еще в последнем туре против "Шахтера" команда выглядела солидно. Грамотно и дисциплинированно сыграла в обороне, дала бой "горнякам" и заслуженно при качественной игре отобрала очки. И как невыразительно сыграла против днепрян. Что сказать, если первый удар в створ ворот произвели только на 71-й минуте матча, и то, когда счет был уже 0:2. А первый и единственный голевой момент создали спустя две минуты, но Дуглас, стоя на линии ворот спас команду, выбив рукой мяч, летящий в ворота. В первом тайме ни одного удара, ни одного даже полумомента.

"Днепр-1" наоборот, с первых минут начал резво, применили высокий прессинг, заставив ошибиться Имрекова, перехватили мяч и Назаренко великолепно забил в "девятку". Затем еще минут десять играли активно, и постепенно откатились на свою половину поля. Но "Десна" не знала, как воспользоваться отданной им инициативой, ибо хозяева действовали оружием черниговцев. Плотная, насыщенная и дисциплинированная игра в обороне, когда все зоны перекрыты, не позволяла "северянам" что-либо придумать. Шла позиционная борьба за пространство, в основном между штрафными. "Днепр-1" также ничего не создал, но и сопернику не позволил.

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После перерыва быстрый второй гол, почти решил долю матча. Хозяева выглядели хорошо, могли забить еще три мяча, а "Десна" очень разочаровала. Повторяется старая болезнь, когда с лидерами и сильными командами могут мобилизоваться, добиваясь результата, а с середняками, коим пока относятся днепряне, вдруг превращаются в посредственную команду, теряя очки, а тем более проигрывая. Имея хорошую глубину запаса, не идет "Десне" академический спокойный футбол в среднем темпе с перекатыванием мяча. Когда с "Шахтером" включали скорости, использовали быстрые фланговые атаки, то создавались моменты. Почему также не играть и с "Днепром-1"? Недооценили, не настроились? И были наказаны.

Заслуженная и убедительная победа подопечных Йовичевича, при котором видны улучшения игры команды. Днепр оказался могучей Десны.

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В статье: Заря (Луганск) Владимир Шаран Игорь Климовский
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