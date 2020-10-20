Ошибка Климовского, вечная проблема Зари, нагрузка на Шарана. Эксперты о 6-м туре УПЛ

Бывший тренер донецкого "Металлурга", "Говерлы", "Карпат", "Металлиста" и "Мариуполя" Александр Севидов, а также бывший арбитр ФИФА Сергей Шебек делятся впечатлениями от матчей шестого тура УПЛ, в котором гранды одержали дежурные победы, а третья и четвертая команда прошлого чемпионата потеряли очки.

"Минай" - "Мариуполь" 0:1

Александр Севидов: Равная и интересная игра, но с малым количеством голевых моментов. По скоростям, по азарту и движению игра понравилась. В первом тайме мариупольцы больше владели инициативой, могли вначале забить, Сикан не использовал свой шанс, попав мячом в перекладину. Нужно сделать комплимент "Мариуполю" о хорошей физической готовности. Несмотря на то, что команда колесит тысячи километров, на игре это не сказывается. Игроки двигаются на протяжении всего матча и сохраняют силы бороться с первой и до последней минуты. Они были активнее и креативнее хозяев. Последний рывок и последнее усилие увенчалось успехом в виде пенальти.

"Минай" за первую 45-минутку не нанес ни одного удара в створ ворота, это произошло лишь на 85-й минуте. Чтобы рассчитывать на победу, этого мало. Проблема этого поединка - команды создали малое количество голевых моментов. Может несправедливый результат для "Миная". Команды больше заслуживали на ничью.

"Рух" - "Динамо" 0:2

Александр Севидов: Игра прошла с территориальным преимуществом "Динамо", но в первом тайме киевляне не создали много моментов. Были в матче неплохие моменты у Супряги. Забитый гол - мастерство Цыганкова и Де Пены. Первый выдал классный пас на уругвайца, который здорово в касание забил мяч в ворота. "Рух" в первой половине ничем не запомнился, только организованной игрой в защите, насколько могли, столько и сопротивлялись.

Во втором тайме динамовцы еще больше прибавили во владении мячом, территориальном преимуществе и как следствие возникали неплохие моменты у того же Супряги, Караваева. Правда, и "Рух" освежил игру за счет замен, начали огрызаться и перевели игру ближе к воротам "Динамо".

У киевлян начали образовываться разрывы между линиями, создавались зоны, в которые врывались футболисты "Руха". На короткое время динамовцы отдали инициативу, давая возможность атаковать хозяевам. При таком скользком счете любой рикошет, незначительная ошибка могли привести к потере зачетных балов. И лишь на последних минутах "Динамо" сняло вопрос о победителе, хотя должны были это сделать раньше. Нужно отметить вратаря Бандуру, не однажды выручавшего команду.

Заслуженная, но непростая победа "Динамо" при достаточно цепкой и грамотной игре "Руха" в обороне, с неплохими выходами в контратаку. А вот в конечной фазе атак у хозяев наблюдались проблемы. "Динамо" было сильнее и класс футболистов выше, что и стало решающим фактором в поединке. Львовяне хорошо выглядят физически, но в тактическом плане еще есть проблемы.

"Шахтер" - "Львов" 5:1

Сергей Шебек: Перед игрой теплилась маленькая надежда - а вдруг "Львов" сможет собраться и дать бой кризисному "Шахтеру". Ведь их земляки "Рух" смогли же это сделать, выглядели достойно и выгрызли "золотую" ничью, отобрав очки у гранда. Но, к сожалению, "Львов" не та команда, которая умеет сопротивляться, показывать характер и даже проигрывать с достоинством. В очередной раз "Львов" предстал безвольным, слабым и не знающим, что делать на поле. В очередной раз стал легкой жертвой и статистом в спарринге, состоявшемся в рамках чемпионата Украины. Игра формально закончилась уже на 20-й минуте при счете 4:0. Такую слабую команду как "Львов" можно обыгрывать и дублирующим составом. "Шахтер" провел легкую предматчевую разминку накануне тяжелого поединка с "Реалом".

"Заря" - "Колос" 1:1

Александр Севидов: Первый тайм прошел при доминировании хозяев, которые были сильнее, агрессивнее, и играли с большим желанием. Очень хорошо и быстро выходили в атаку, одна из которых завершилась голом. Провели блестящую контратаку, вышли четыре на четыре, и как в учебнике разыграли по схеме.

"Колос" почти весь первый тайм играл в обороне, делая редкие вылазки к воротам хозяев. В одной из них был хороший шанс огорчить луганчан, но Ильин войдя в штрафную площадку принял самое глупое решение. Вместо того чтобы отдать пас влево партнеру, пробил бесхитростно выше ворот.

Во втором тайме "Заря" начала немного подседать, "Колос" перехватил инициативу, начали создавать моменты. Хотя луганчане имели шанс забить второй мяч, чтобы решить исход поединка в свою пользу. Коваливцы не сдавались, проявили характер и желание не проиграть, боролись до конца, и заработали пенальти…! Случилось, то, что случилось! Одни на радость забили на последних минутах, другие к своему огорчению пропустили.

"Заря" была ближе к победе, виновата, что упустила ее. Ничейный результат - закономерный исход поединка. И опять всплывает старая и болевая точка "Зари" - короткая скамейка запасных. Особенно это касается атаки. Видно было, что Гладкий к концу игры был сильно уставшим, но менять его было не кем, поэтому не освежили группу атаки, тем самым снизив потенциал атакующих действий.

"Олимпик" - "Ворскла" 0:1

Александр Севидов: Первый тайм прошел с небольшим преимуществом хозяев. Вроде получалось легко контролировать мяч, пробивать по воротам соперника. А "Ворскла" в очередной раз ставит во главу угла результат, где качество игры и красота футбола отходит на второй план. Они отдают инициативу и ждут свой шанс. Тяжело осуждать их, так как не было многих основных игроков во главе с главным тренером. Это существенные потери для любой команды Премьер-лиги. Как и в прежних матчах, полтавчане дотерпели, и свой момент забили.

Во втором тайме команды допускали много брака, нервничали, потерялась легкость игры, как было в первом тайме. Сказать, что победили незаслуженно, наверное, нет. Сказать, что "Олимпик" заслужил поражения, не скажешь. Если бы "олимпийцы" чуть прибавили в первом тайме, то могли бы рассчитывать на победу, и вряд ли "Ворскла" нашла бы в себе силы отыграться.

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Удивило решение главного тренера Климовского придержать в запасе Шахаба и Бенито. А ведь они во многом определяют игру команды, это движущая сила, и без них игра сразу же стала блеклой. И этим решением наставник наказал себя и команду.

"Александрия" - "Ингулец" 4:3

Александр Севидов: Получилось самое настоящее дерби. Игра понравилась. Летели искры, была борьба с закрученным лихим сюжетом, державшая в напряжении всех. Эмоции игроков двух команд иногда перехлестывали. За настрой, с каким вышли александрийцы, можно снять шляпу. Они за 40 минут просто размазали своего соперника. Их атаки заканчивались голами, четыре удара за тайм и четыре забытых мяча. Даже сверхнастрой где-то повлиял на них негативно, когда перевозбужденный Лучкевич получил на ровном месте удаление.

На второй тайм хозяева вышли немного успокоившимися, думая, что разница в три мяча им гарантирует победу. Но все перевернулось. Видимо, получив взбучку в перерыве, уже с первых минут "Ингулец" начал "утюжить" александрийцев, полностью перехватили инициативу, вынудили их играть только на оборону. Создали давление в штрафной, заставив ошибаться и фолить защитников. Как следствие - два пенальти, появилась надежда на спасение матча. Но удаление в рядах "Ингульца" немного выровняла ситуацию, и александрийцы с трудом дотянули победный счет до конца поединка.

Нужно отметить, что команды играли не основными составами, особенно "Александрия". Но выстояли и выстрадали победу. Удивило, что у петровцев не вышел Сичинава. Этим они лишили себя атакующего потенциала. Может это была некая тактическая задумка главного тренера, но она не сработала.

Для Шарана такие дерби - большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Ведя 4:0, владея абсолютным преимуществом и закончить на нервах поединок 4:3. Такая победа далась ему через горькую пилюлю.

"Днепр-1" - "Десна" 2:0

Сергей Шебек: Как быстро "Десна" поменяла течение не в том направлении. Еще в последнем туре против "Шахтера" команда выглядела солидно. Грамотно и дисциплинированно сыграла в обороне, дала бой "горнякам" и заслуженно при качественной игре отобрала очки. И как невыразительно сыграла против днепрян. Что сказать, если первый удар в створ ворот произвели только на 71-й минуте матча, и то, когда счет был уже 0:2. А первый и единственный голевой момент создали спустя две минуты, но Дуглас, стоя на линии ворот спас команду, выбив рукой мяч, летящий в ворота. В первом тайме ни одного удара, ни одного даже полумомента.

"Днепр-1" наоборот, с первых минут начал резво, применили высокий прессинг, заставив ошибиться Имрекова, перехватили мяч и Назаренко великолепно забил в "девятку". Затем еще минут десять играли активно, и постепенно откатились на свою половину поля. Но "Десна" не знала, как воспользоваться отданной им инициативой, ибо хозяева действовали оружием черниговцев. Плотная, насыщенная и дисциплинированная игра в обороне, когда все зоны перекрыты, не позволяла "северянам" что-либо придумать. Шла позиционная борьба за пространство, в основном между штрафными. "Днепр-1" также ничего не создал, но и сопернику не позволил.

После перерыва быстрый второй гол, почти решил долю матча. Хозяева выглядели хорошо, могли забить еще три мяча, а "Десна" очень разочаровала. Повторяется старая болезнь, когда с лидерами и сильными командами могут мобилизоваться, добиваясь результата, а с середняками, коим пока относятся днепряне, вдруг превращаются в посредственную команду, теряя очки, а тем более проигрывая. Имея хорошую глубину запаса, не идет "Десне" академический спокойный футбол в среднем темпе с перекатыванием мяча. Когда с "Шахтером" включали скорости, использовали быстрые фланговые атаки, то создавались моменты. Почему также не играть и с "Днепром-1"? Недооценили, не настроились? И были наказаны.

Заслуженная и убедительная победа подопечных Йовичевича, при котором видны улучшения игры команды. Днепр оказался могучей Десны.