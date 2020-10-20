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Матч чемпионата Бельгии Александр Филиппов сравнил с Первой лигой

Премьер-лига
(5 голосов)

Чисто из-за счета

Матч чемпионата Бельгии Александр Филиппов сравнил с Первой лигой
Новина українською

Украинский нападающий "Сент-Трюйдена" Александр Филиппов прокомментировал свой первый гол в чемпионате Бельгии в матче против "Беерсхота (3:6), сообщает meta-ratings.com.ua.

Приятно было забить, но радости особой не было, потому что к тому моменту "Сент-Трюйден" проигрывал 0:5.

Моя задача - просто забивать голы. И не важно, какие они.

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Необычно заканчивать игру с таким счетом. Я уже и не помню, когда матч с участием моей команды заканчивался с таким счетом.

Такое было еще, наверное, в Первой лиге. Но больнее всего, что проиграли, а не выиграли с таким крупным счетом.

Да, меня поздравили родные и друзья с дебютным голом. Все свои голы я посвящаю своей семье. Каждый мой гол для них.

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В статье: Первая лига Жерминаль Беерсхот (Бельгия) Чемпионат Бельгии Александр Филиппов Сент-Трюйден
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(5 голосов)
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Источник:
meta-ratings

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Комментарии (6)
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simargl (Чернигов)
20.10.2020 в 09:14
Удачи, Саша !!! Побольше забитых мячей !!!
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+1
0
Юра с Амура (Дніпро)
20.10.2020 в 08:24
Автор, видимо, не в курсе, что Нидерланды - это не Бельгия, а Голландия)) Прохвессионалы...
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+4
0
ShtanGa (Славське)
20.10.2020 в 09:31
Команда зе ще повсюду
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+1
-2
Хэффи (Полтава)
20.10.2020 в 08:16
Какое отношение имеет чемпионат Нидерландов к Филипову ????
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+3
0
can (Торонто, Львов)
20.10.2020 в 08:31
Позорище !!!!
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+2
0
Юра с Амура (Дніпро)
20.10.2020 в 08:35
Исправили уже))
0
0


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