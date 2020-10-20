Матч чемпионата Нидерландов Александр Филиппов сравнил с Первой лигой

Украинский нападающий "Сент-Трюйдена" Александр Филиппов прокомментировал свой первый гол в чемпионате Бельгии в матче против "Беерсхота (3:6), сообщает meta-ratings.com.ua.

Приятно было забить, но радости особой не было, потому что к тому моменту "Сент-Трюйден" проигрывал 0:5. Моя задача - просто забивать голы. И не важно, какие они.