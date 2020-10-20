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Матч чемпионата Нидерландов Александр Филиппов сравнил с Первой лигой
Чисто из-за счета
Украинский нападающий "Сент-Трюйдена" Александр Филиппов прокомментировал свой первый гол в чемпионате Бельгии в матче против "Беерсхота (3:6), сообщает meta-ratings.com.ua.
Приятно было забить, но радости особой не было, потому что к тому моменту "Сент-Трюйден" проигрывал 0:5.
Моя задача - просто забивать голы. И не важно, какие они.
Необычно заканчивать игру с таким счетом. Я уже и не помню, когда матч с участием моей команды заканчивался с таким счетом.
Такое было еще, наверное, в Первой лиге. Но больнее всего, что проиграли, а не выиграли с таким крупным счетом.
Да, меня поздравили родные и друзья с дебютным голом. Все свои голы я посвящаю своей семье. Каждый мой гол для них.
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