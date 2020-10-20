Днепр-1 празднует первый юбилей игрока из 100 матчами

Сергей Логинов стал первым игроком в истории СК " Днепр-1 ", который провел 100 официальных матчей за клуб.

Встреча с "Десной" стала для него 88-й в трех лигах чемпионата страны; еще 12 матчей он провел в Кубке Украины.

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В честь знаменательного события перед игрой почетный президент СК "Днепр-1" Юрий Береза вручил игроку футболку с фамилией и номером "100" на спине.