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Форвард Ингульца рассказал о голевой феерии в матче с Александрией
7 мячей
Нападающий "
Когда было 1:4 и красная карточка [удаление у "Александрии"] - мы поверили в себя. Поверили, что можем как-то изменить счет и ситуацию на поле.
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Начали долго раскачиваться. Во втором тайме хотели быстро забить, но слишком поздно удалось. Трудно было, сами себе создали проблемы.
Три вообще не нужные гола пропустили. Из ничего. А потом очень трудно было исправить.
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Источник:Футбол News
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