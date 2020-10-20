Форвард Ингульца рассказал о голевой феерии в матче с Александрией

Нападающий " Ингульца " Денис Янаков прокомментировал поражение от "Александрии" (3:4).

Когда было 1:4 и красная карточка [удаление у "Александрии"] - мы поверили в себя. Поверили, что можем как-то изменить счет и ситуацию на поле.

Начали долго раскачиваться. Во втором тайме хотели быстро забить, но слишком поздно удалось. Трудно было, сами себе создали проблемы.

Три вообще не нужные гола пропустили. Из ничего. А потом очень трудно было исправить.