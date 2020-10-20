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Поединок Ворскла – Шахтер состоится не в Полтаве

Премьер-лига
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Перенос в другой город

Поединок Ворскла – Шахтер состоится не в Полтаве
Новина українською

Сложная эпидемиологическая ситуация в Полтаве послужила поводом для Дирекции УПЛ запретить проведение матча 7-го тура УПЛ "Ворскла" – "Шахтер" в родном городе команды хозяев. Сейчас сторонами соглашаются последние организационные вопросы.

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Было решено провести встречу 24 октября в 14:00 на КСК "Ника" в Александрии. Игра пройдет без зрителей. Игру вживую покажут в эфире телеканала "Футбол".

Молодежный и юношеский составы "Ворсклы" свои матчи сыграют в 12:00 – соответственно 23-го и 24-го октября (также при пустых трибунах). Место проведения – стадион "Ворскла-Смена" в Нижних Мельницах.

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) УПЛ коронавирус
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Источник:
Ворскла

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