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Поединок Ворскла – Шахтер состоится не в Полтаве
Перенос в другой город
Сложная эпидемиологическая ситуация в Полтаве послужила поводом для Дирекции УПЛ запретить проведение матча 7-го тура УПЛ "Ворскла" – "Шахтер" в родном городе команды хозяев. Сейчас сторонами соглашаются последние организационные вопросы.
Было решено провести встречу 24 октября в 14:00 на КСК "Ника" в Александрии. Игра пройдет без зрителей. Игру вживую покажут в эфире телеканала "Футбол".
Молодежный и юношеский составы "Ворсклы" свои матчи сыграют в 12:00 – соответственно 23-го и 24-го октября (также при пустых трибунах). Место проведения – стадион "Ворскла-Смена" в Нижних Мельницах.
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