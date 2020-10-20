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Матч Десна - Олимпик перенесен в Киев
Чернигов попал в красную карантинную зону
Поединок 7-го тура
Чернигов попал в "красную" карантинную зону, поэтому сейчас в городе нельзя проводить футбольные матчи.
"Десна" обратилась с просьбой о переносе матча к "Олимпику", и донецкий клуб пошел навстречу черниговскому.
Таким образом, матч второго круга между командами состоится в Чернигове.
Напомним, что поединок состоится в субботу 24-го октября и начнётся в 14:00.
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Источник:Телеграм-канал Десны
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Комментарии (2)
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sergkir
20.10.2020 в 16:41
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sergkir
20.10.2020 в 16:39
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