Матч Десна - Олимпик перенесен в Киев

Поединок 7-го тура УПЛ "Десна" – "Олимпик" состоится в Киеве на стадионе "Динамо".

Чернигов попал в "красную" карантинную зону, поэтому сейчас в городе нельзя проводить футбольные матчи.

"Десна" обратилась с просьбой о переносе матча к "Олимпику", и донецкий клуб пошел навстречу черниговскому.

Таким образом, матч второго круга между командами состоится в Чернигове.

Напомним, что поединок состоится в субботу 24-го октября и начнётся в 14:00.