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Матч Десна - Олимпик перенесен в Киев

Премьер-лига
(1 голосов)

Чернигов попал в красную карантинную зону

Матч Десна - Олимпик перенесен в Киев
Новина українською

Поединок 7-го тура УПЛ "Десна" – "Олимпик" состоится в Киеве на стадионе "Динамо".

Чернигов попал в "красную" карантинную зону, поэтому сейчас в городе нельзя проводить футбольные матчи.

"Десна" обратилась с просьбой о переносе матча к "Олимпику", и донецкий клуб пошел навстречу черниговскому.

Таким образом, матч второго круга между командами состоится в Чернигове.

Напомним, что поединок состоится в субботу 24-го октября и начнётся в 14:00.

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В статье: Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов)
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Комментарии (2)
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sergkir
20.10.2020 в 16:41
В Чернигове красная???
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sergkir
20.10.2020 в 16:39
В Чернигове???
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