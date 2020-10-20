Дедышин: Динамо приложило все усилия, чтобы матч с Рухом состоялся при пустых трибунах

Генеральный директор "Руха" Игорь Дедышин рассказал, почему львовский клуб отказался от идеи проводить матч шестого тура УПЛ против "Динамо" (0:2) со зрителями.

- Почему объявили о том, что матч с "Динамо" пройдет без зрителей, только в пятницу?

– Действительно, о решении Кабмина мы узнали из СМИ во вторник вечером. Но в этом решении говорилось, что встречу со зрителями можно провести после окончательного решения комиссии Минздрава. Клуб оперативно отправил письмо министру здравоохранения Степанову и делал все возможное, чтобы получить разрешение.

Стремились провести игру против "Динамо" в присутствии зрителей, готовили для болельщиков настоящий праздник. За час до матча у нас была запланирована развлекательная программа на стадионе, конкурсы, выступления музыкальных групп и групп поддержки. Кстати, ответы на наше обращение от министра Степанова мы не получили до сих пор. Подозреваю, что уже и не получим.

- Были шансы провести этот матч со зрителями?

– Во вторник наша сборная в Лиге наций играла против Испании со зрителями, в четверг стало известно, что по согласованию министра Степанова болельщикам разрешили присутствовать на матче "Динамо" – "Ювентус" в Лиге чемпионов.

Мы не понимаем, чем отличается международный матч от встречи внутреннего чемпионата. Мы не понимаем, каким образом работают кинотеатры в стране, заведения общественного питания, проводятся спортивные соревнования в объектах закрытого пространства, где риск заразиться COVID-19 больше.

А футбольный матч чемпионата Украины, который должен состояться на стадионе, что является объектом открытого пространства, невозможно проводить. А разве на матчах международного уровня коронавирус ведет себя как-то иначе, чем на матчах внутреннего первенства? Все же понимают абсурдность ситуации и принятия решений, все же видят двойные стандарты.

Вынуждены утверждать, что нас силовым методом заставили играть без зрителей. Хотел бы передать большой привет министру спорта Гутцайту, который позволил себе телефонным звонком директору "Арены Львов" запретить впускать людей на стадион.

Также хотел бы выразить свое возмущение нечестным, на наш взгляд, поведением "Динамо", которое приложило все усилия, чтобы наш матч состоялся при пустых трибунах. Прекрасно понимаю мотивацию киевлян, но такие действия не украшают этот великий клуб.

Мы делали все возможное, чтобы получить разрешение сыграть со зрителями. К сожалению, в пятницу стало понятно, что такого разрешения нам не дадут. Хотя мы были готовы обеспечить соблюдение всех санитарных норм.

- Как болельщикам вернуть потраченные средства?

– Мы готовы вернуть эти средства в полном объеме. Также мы предлагаем вариант замены билета на матч с "Динамо" на билет на следующую домашнюю встречу "Руха", которая состоится с болельщиками. Когда она случится – никто не знает.