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Луческу - самый старшый тренер в групповом этапе ЛЧ
Главный тренер Динамо Мирча Луческу матчем с Ювентусом возглавил рейтинг самых возрастных коучей мира, под руководством которых команды играли в групповом этапе ЛЧ.
Румынскому специалисту 75 лет, 2 месяца и 21 день.
Луческу возглавил "Динамо" 23 июля 2020 года.
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Комментарии (3)
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ShtanGa (Славське)
21.10.2020 в 09:03
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.10.2020 в 08:41
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karpatoman (Львів)
21.10.2020 в 08:15
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