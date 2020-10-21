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Луческу - самый старшый тренер в групповом этапе ЛЧ

Премьер-лига
(2 голосов)
Луческу - самый старшый тренер в групповом этапе ЛЧ
Новина українською

Главный тренер Динамо Мирча Луческу матчем с Ювентусом возглавил рейтинг самых возрастных коучей мира, под руководством которых команды играли в групповом этапе ЛЧ.

Румынскому специалисту 75 лет, 2 месяца и 21 день.

Луческу возглавил "Динамо" 23 июля 2020 года.

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В статье: Мирча Луческу Лига чемпионов Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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ShtanGa (Славське)
21.10.2020 в 09:03
....і найкучерявіший
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.10.2020 в 08:41
Отож
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0
0
karpatoman (Львів)
21.10.2020 в 08:15
В ЛЧ процвітає геронтофілія?:)
Ответить
0
-1


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