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Буяльский о Ювентусе: В чемпионате у нас таких поединков нет и еще не скоро будут

Премьер-лига
(3 голосов)

А после пропущенных голов стало тяжело психологически

Буяльский о Ювентусе: В чемпионате у нас таких поединков нет и еще не скоро будут
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал домашний матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса", в котором киевляне уступили 0:2.

- Мы играли неплохо, организованно, но было видно, что уровень "Ювентуса" гораздо выше. Мы делали все, что могли. Думаю, шансы получить очки у нас были, ведь в первом тайме мы играли неплохо, а во втором допустили несколько ошибок, пропустили гол. После этого психологически нам было уже трудно.

- Кто вам больше всего запомнился из звездных футболистов "Ювентуса"?

- Матчи с такими командами в Лиге чемпионов не могут даже сравниться с играми в чемпионате Украины, у нас таких поединков нет и, наверное, не скоро будут. Для нас, для каждого футболиста "Динамо", это большой опыт сыграть с такими исполнителями, как в "Ювентусе". У них все футболисты высокого уровня, поэтому могу выделить всю команду.

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- Многие футболисты "Динамо" в этот день впервые играли в групповом этапе Лиги чемпионов. Обращались они к вам за советом, как к более опытному футболисту?

- Нет, я сам немного поиграл в групповом этапе Лиге чемпионов. Мы все серьезно настраивались и пытались себя проявить как можно лучше не индивидуально, а в плане командной игры, так как в таких играх сложно что-то сделать самому, а только коллективно можно выиграть.

- Что бы вы сказали болельщикам, которые пришли на трибуны НСК "Олимпийский"?

- Они очень хорошо поддерживали, могу их только поблагодарить за это. Думаю, им понравилась игра. Мы делали все возможное, чтобы преданные болельщики были довольны.

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В статье: Ювентус (Турин) Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Источник:
Динамо

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Комментарии (2)
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Kolibri (Киевоград)
21.10.2020 в 11:30
Зачем ему вообще что-то говорить, ешь себе этим ртом и хватит его применять в других сферах. Молчали бы, дрыщуны.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.10.2020 в 11:17
На тебе у тому числі, Віталій, якраз були особливі надії у центрі поля, які ти не виправдав, через що Юве постійно висів над нашим штрафним, підтискав. Так, дійсно, наразі ви лише для УПЛ.
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