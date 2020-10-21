Премьер-лига
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Четыре матча с ВАР и без Монзуль. Назначены арбитры на матчи 7 тура УПЛ
В двух матчах с ВАР будет работать Романов
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 7-го тура УПЛ сезона-2020/2021.
24 октября, суббота
- Ворскла - Шахтер - Виталий Романов (Днепр), арбитр ВАР - Евгений Арановский (Киев)
- Олимпик - Десна - Денис Шурман (Киевская область)
- Динамо - Александрия - Максим Козыряцкий (Запорожье), арбитр ВАР - Виктор Копиевский (Кропивницкий)
- Львов - Днепр-1 - Владимир Новохатний (Киев)
25 октября, воскресенье
- Ингулец - Мариуполь - Дмитрий Кривушкин (Харьков), арбитр ВАР - Николай Балакин (Киевская область)
- Колос - Минай - Александр Шандор (Львов)
- Заря - Рух - Юрий Иванов (Донецкая область), арбитр ВАР - Виталий Романов (Днепр)
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Источник:УПЛ
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