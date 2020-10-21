Алиев: Луческу вернул Лигу чемпионов в Киев? Это сделала команда

Алиев так и не повзрослел! Это же бред пьяного ПТУшника : "Мирча Луческу же не выходил на поле играть" !!! А тренер должен выходить на поле играть?!!! Где были игроки 4 сезона? Они, просто не хотели играть в ЛЧ. Если Суркис не пожадничает, то получит команду европейского класса. Луческу красиво попрощается с футболом! С Юве, надо было атаковать с первых минут, выкинув из головы ничью! Фанатизм, - это уже диагноз психического отклонения, а "ультрас", - диагноз серьёзного психического заболевания. Не допускать их на стадион, не позволять им гавкать на Мистера! Их, в детстве, бугай за голову укусил. Я НЕ болельщик Динамо, просто я хочу, чтобы от Украины, в групповой раунд, выходили 2 команды, напрямую. Лучше, конечно 3...