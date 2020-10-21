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Алиев: Луческу вернул Лигу чемпионов в Киев? Это сделала команда
Экс-игрок киевлян не считает, что это достижение Мирчи
Бывший полузащитник "Динамо" Киев Александр Алиев не считает возвращение команды в Лигу чемпионов достижением главного тренера команды Мирчи Луческу:
"Луческу вернул Лигу чемпионов в Киев? Это сделала команда. Мирча Луческу же не выходил на поле играть?
Он подсказал, как правильно располагаться на поле и двигаться, а все сделала команда. Не хочу кого-то выделять или критиковать".
Напомним, вчера "Динамо" в рамках группового этапа Лиги чемпионов уступило "Ювентусу" (0:2)
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Источник:1927.kiev.ua
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