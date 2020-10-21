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Алиев: Луческу вернул Лигу чемпионов в Киев? Это сделала команда

Премьер-лига
(2 голосов)

Экс-игрок киевлян не считает, что это достижение Мирчи

Алиев: Луческу вернул Лигу чемпионов в Киев? Это сделала команда
Новина українською

Бывший полузащитник "Динамо" Киев Александр Алиев не считает возвращение команды в Лигу чемпионов достижением главного тренера команды Мирчи Луческу:

"Луческу вернул Лигу чемпионов в Киев? Это сделала команда. Мирча Луческу же не выходил на поле играть?

Он подсказал, как правильно располагаться на поле и двигаться, а все сделала команда. Не хочу кого-то выделять или критиковать".

Напомним, вчера "Динамо" в рамках группового этапа Лиги чемпионов уступило "Ювентусу" (0:2)

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В статье: Мирча Луческу Александр Алиев Динамо (Киев)
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (26)
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Kolibri (Киевоград)
21.10.2020 в 17:29
Алиев - легенда этого днища и имеет право говорить что хочет, как когда-то заходить когда хотелось на прессконфиренцию!
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+1
0
tayler (Днепр)
21.10.2020 в 17:03
Он просто баран!))
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+2
-1
avatar
DOMENICO (Lviv)
21.10.2020 в 16:56
Алієв + Хацкевич + Михайличенко в порівнянні з дідусем Мірчею навіть не фізруки. Це якісь псевдотренери з нізвідки ...
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+3
-1
Alex.696 (Немирів)
21.10.2020 в 17:19
Не псевдотренери, а псевдофізруки)))
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0
0
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Kolibri (Киевоград)
21.10.2020 в 17:28
Не гоните на Санька!!!! Он же ваш кумир!!!!
0
0
Блуждающий Форвард
21.10.2020 в 16:55
Алиев так и не повзрослел! Это же бред пьяного ПТУшника : "Мирча Луческу же не выходил на поле играть" !!! А тренер должен выходить на поле играть?!!! Где были игроки 4 сезона? Они, просто не хотели играть в ЛЧ. Если Суркис не пожадничает, то получит команду европейского класса. Луческу красиво попрощается с футболом! С Юве, надо было атаковать с первых минут, выкинув из головы ничью! Фанатизм, - это уже диагноз психического отклонения, а "ультрас", - диагноз серьёзного психического заболевания. Не допускать их на стадион, не позволять им гавкать на Мистера! Их, в детстве, бугай за голову укусил. Я НЕ болельщик Динамо, просто я хочу, чтобы от Украины, в групповой раунд, выходили 2 команды, напрямую. Лучше, конечно 3...
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+4
-1
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hardcorepwnz (Украина)
21.10.2020 в 16:48
Саныч, ну не надо ля-ля. Эти же сделавшие результат Бущан, Шапаренко, Родригес практически не рассматривались предыдущими тренерами. Да и каждый разбирающийся в футболе человек, посмотрев матч с Юве и любой матч ДК во главе с Хацкевичем и Михайличенко, заметит разницу. Луческу уже многое дал этим талантливым футболистам, которые раньше просто не знали что делать на поле и как взаимодействовать с партнерами.
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+5
-1
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Hugo64 (PARIS)
21.10.2020 в 16:45
странно читать эти высказывания- так можно договорится до того что выиграш КК (кубок кубков) ЛОБАНОВСКИЙ никакой роли не играет- ведь играли игроки же да и воообще зачем эти ТРЕНЕРА нужныпо словам этого недоигрока - Луческу из того кто есть поставил игру-И ПУСТЬ некоторым не нравится НО ПОКА ВСЁ идет по ЕГО плану-
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+5
0
storm_ua (Николаев)
21.10.2020 в 16:42
ОО алкаш пробудился))) иди водку жри, аналитех несчастный
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+6
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.10.2020 в 16:40
Взагалі-то це заслуга В.О. Зеленського та його прекрасної зеленої команди, яка поборола бідність та корупцію. Сдєлала їх на хй. Віват!
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+3
-3
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Kolibri (Киевоград)
21.10.2020 в 17:23
Кицьколиз, не гони!
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0
0
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Инспектор ( )
21.10.2020 в 16:31
А если мозги чуть напрячь. В гупповом турнире 32 команды. Топ-5 чемпионатов по 4 команды = 20 команд. Ну плюс еще с остальных - кто? Допустим Порту , Аякс и ... все. Остальное м.усор, вот из него и вып.олзают Динамо Загребы, Краснодары и прочая. Невелика то и честь их опередить
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+1
-3
Alex.696 (Немирів)
21.10.2020 в 17:18
Ти забуваєш, що оте сміття проходить, в основному, через "шлях чемпіонів", а там всі такі. Через "шлях нечемпіонів" пробитись набагато важче. То ж не треба тут пукати.
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0
0
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Kolibri (Киевоград)
21.10.2020 в 17:24
И днище выползает!!
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0
0
Dimoncho (Kharkov)
21.10.2020 в 16:27
А кто сделал команду?
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+3
-1
Dimoncho (Kharkov)
21.10.2020 в 16:27
из кучки дегенератов)
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+1
-4
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.10.2020 в 16:38
Походу дегенерат тут лише ти.
+4
0
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Инспектор ( )
21.10.2020 в 16:22
100 % согласен с Алиевым.
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+1
-10
ukatan (Харьковская обл.)
21.10.2020 в 16:42
С чем согласен? Что, Луческу под Лигу Чемпионов получил крутое усиление? Так вроде нет. Почему с теми же самыми игроками Хац и Миха пролетали мимо ЛЧ? Не могли рассказать, как двигаться и на поле располагаться?
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+3
-2
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Инспектор ( )
21.10.2020 в 17:01
Ты забыл какой отцтой попался в квалификации
+1
-4
Alex.696 (Немирів)
21.10.2020 в 17:16
Для Динамо міхи і хаца той отцтой був би непрохідний
+1
0
vgolovan (полтава)
21.10.2020 в 16:17
команды пока нет есть только тренер надеемся что скоро будет и команда
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0
-3
vgolovan (полтава)
21.10.2020 в 16:16
зачем вообще брать интервью в алканавта и семейного дебошира
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+7
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.10.2020 в 16:41
Сімейне дебоширство не заважає давати інтерв'ю.
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0
-1
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Kolibri (Киевоград)
21.10.2020 в 17:27
Это ваш кумир, храните его маечку и не выпендрывайтесь!!!!
0
0
paramon7 (Запорожье)
21.10.2020 в 16:15
Не стоит преуменьшать заслуги Луческу в выходе в группу ЛЧ. Почему-то Хацкевич и Михайличенко не смогли так "просто подсказать" как говорит Алиев.
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+5
-2


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