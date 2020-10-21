Вукоевич: Киев начинает радоваться, болельщики счастливы, что Лига чемпионов вернулась

Огнен Вукоевич, помощник главного тренера " Динамо " Мирчи Луческу, прокомментировал негативную реакцию ультрас на назначение румынского специалиста.

"Много тренеров меняли команду из тех же самых страны и города. Для меня в этом нет ничего страшного. Самое главное – это результат.

Луческу пришел, и за эти два месяца сделал больше всех за последние несколько лет, он построил команду без трансферов. Это та же самая команда которая мучилась, чтобы хотя бы второе место занять.

Я уже вижу, что Киев начинает радоваться, болельщики счастливы, что Лига чемпионов вернулась в Киев, где всегда и была. Он уже сейчас суперкубок выиграл, мы на первом месте. Забарный играет за сборную. Я вот задаю вопрос себе, а где был Забарный два три месяца назад.

Это все мистер. За такой короткий период все сделал. Шапаренко стал одним из ведущих футболистов, Супряга весь свой потенциал использует. Миколенко как лидер тоже чувствуется.

Мистер поднял каждого футболиста на 30 – 40 процентов уже сейчас. Жерсона тоже. Де Пена, Сидорчук, Буяльський они стабильно играют на высоком уровне", - сказал Вукоевич.