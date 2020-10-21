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Бабич: В нынешнем сезоне ожидал от Зари большего
Старт в УПЛ для луганчан нельзя назвать удачным
Украинский специалист Александр Бабич в эфире ТК Футбол оценил старт "
"В нынешнем сезоне от "Зари" ожидал большего в плане игрового рисунка. Бывают разные игры, где-то можно набирать очки при хорошей игре. Но ушло 3-4 человека основного состава, и еще не было сыгранности в первых матчах.
Если брать матчи в чемпионате Украины против лидеров, то там у "Зари" была более качественная игра. А с теми командами, где должны были брать три очка – не получалось. Определенные причины этому есть.
Но в предыдущем туре "Заря" показала, в целом, выигрышный матч против "Колоса". Жаль, что пропустили в конце. Могу отметить, что на протяжении этого сезона, после минуты 60-65-й команда подсаживается. Может быть, не хватает функционального состояния", - сказал Бабич.
Напомним, что после шести туров "Заря" занимает в турнирной таблице УПЛ девятое место.
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