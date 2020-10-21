Шуст вылечился от коронавируса

Исполнительный директор " Ингульца " Юрий Мансуров рассказал, почему в последнем туре чемпионата УПЛ в матче с "Александрией" (3:4) не принимал участия голкипер Богдан Шуст, а также почему отсутствовал на тренерском мостике Сергей Лавриненко.

"Сергей Дмитриевич приболел, но сразу хочу успокоить болельщиков "Ингульца" - это не вирусное заболевание. Лавриненко чувствует себя уже лучше и сегодняшняя тренировка должна пройти под его руководством.

К сожалению, заражения коронавирусом не избежала группа футболистов "Ингульца", поэтому наша команда играла в последнем туре с "Александрией" не в боевом составе. Однако большинство игроков, находившихся на самоизоляции, уже сдали негативные тесты, в частности, один из лидеров команды, вратарь Богдан Шуст. Ребята уже готовятся к очередному календарному матчу с "Мариуполем", - сказал Мансуров.

Напомним, что поединок 7-го тура УПЛ "Ингулец" - "Мариуполь" состоится в воскресенье 25 октября.