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Шуст вылечился от коронавируса
Эпидемия зацепила и Ингулец
Исполнительный директор "
"Сергей Дмитриевич приболел, но сразу хочу успокоить болельщиков "Ингульца" - это не вирусное заболевание. Лавриненко чувствует себя уже лучше и сегодняшняя тренировка должна пройти под его руководством.
К сожалению, заражения коронавирусом не избежала группа футболистов "Ингульца", поэтому наша команда играла в последнем туре с "Александрией" не в боевом составе. Однако большинство игроков, находившихся на самоизоляции, уже сдали негативные тесты, в частности, один из лидеров команды, вратарь Богдан Шуст. Ребята уже готовятся к очередному календарному матчу с "Мариуполем", - сказал Мансуров.
Напомним, что поединок 7-го тура УПЛ "Ингулец" - "Мариуполь" состоится в воскресенье 25 октября.
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