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Левченко: Динамовские сердца – не негативное явление, но если ты не развиваешься – это уже клеймо
Мнение эксперта о динамовских сердцах
Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился своим мнением относительно работы в "
"Считаю, что динамовские сердца – не негативное явление, ты все-таки достиг чего-то с клубом. Самое страшное, когда ты был в структуре клуба, уже сварился, переварился в собственном соку. И если ты не развиваешься – то это уже клеймо. Не ездишь на курсы, не учишься ничему, просто сидишь на месте – это самое страшное. Когда ты перестаешь развиваться – ты стагнируешь.
Для меня легенды "Динамо" – это звезды, на которых я смотрел когда-то по телевизору. И мне обидно, что им не воздают должных почестей, я смотрю, насколько это здорово развито в Европе, и приглашают на ужины, на мероприятия, перерезать ленточку какую-то. Это прошлое, без которого не будет будущего", - сказал Левченко.
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