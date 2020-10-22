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Капитан Десны анонсировал противостояние со своим "клубом-семьей"

Премьер-лига
(2 голосов)

Которая дала путевку в футбол

Капитан Десны анонсировал противостояние со своим "клубом-семьей"
Новина українською

Накануне матча с "Олимпиком" опорный полузащитник "Десны" Владислав Огиря, который 5 лет поиграл в донецком клубе, прокомментировал ожидание от противостояния с хорошо знакомым соперником (суббота, 24 октября, в 17:00).

- В межсезонье вас выбрали капитаном "Десны". Насколько неожиданным стало доверие команды? Изменилось что-то для Вас в связи с этим новым статусом?

- Я был заместителем капитана-Фаворова. Денис ушел, ребята выбрали меня ...Это придало еще больше ответственности. Хотя не скажу, что повязка кардинально что-то изменила.

- Что не удалось в матче с "Днепром-1"? Можно было победить в этой встрече?

- Пропустили быстрый, ненужный гол. Первые минуты нам в последнее время не удаются. Надо быть максимально сконцентрированными, а мы начинаем немного разбалансировано ...Потом "Днепр-1" грамотно "сел" в защите и пользовался нашими ошибками. У нас были шансы, но после второго гола игра стала еще более вязкой - очень сложный матч был для нас...

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- Какое сейчас настроение, которое функциональное состояние команды?

- Функционально, думаю, подготовимся - пока недельный цикл, есть время разобрать игру. Настроение ...Эту игру нужно поскорее забыть и готовиться к "Олимпику". Поэтому настроение боевое. Планируем набирать очки и играть только на победу.

- "Олимпику" Вы отдали пять лет своей карьеры. Насколько для Вас будет принципиальным это противостояние и насколько реально будет одержать победу?

- Олимпик не принципиален оппонент, это моя семья - клуб, который дал мне путевку в большой футбол. Я ему благодарен. Поэтому у меня никогда не было какой-то цели что-то доказать. Спортивная злость есть, но эта игра для меня не принципиальна. К тому же, многие игроки изменилось с тех пор когда я был в клубе ... Это уже новая команда.

Что касается шансов - играть на победу, а там посмотрим. Все решится на футбольном поле.

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В статье: Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Владислав Огиря Денис Фаворов СК Днепр-1 Днепр-1
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(2 голосов)
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Источник:
Десна

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Комментарии (3)
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simargl (Чернигов)
22.10.2020 в 09:14
Жизнь продолжается. Надо выходить и играть. Молодец, капитан! Все будет хорошо!
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ivoloshka (Киев)
22.10.2020 в 08:51
Ребята, ну хоть сами-то почитайте, что пишете! Столько ошибок, что перечислять все - немыслимо!
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simargl (Чернигов)
22.10.2020 в 09:12
Автоматический Гугл перевод с украинского угадывается. Лентяи.
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