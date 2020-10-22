Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
После португальской Витории Валерий Бондаренко увидел лишь одну разницу в футболе с Украиной
В условной Европе и у нас
Через полтора года после перехода в "Шахтер", на правах аренды в "
- Валерий, кем было принято решение о переходе в ФК "Александрия" и как ты его принял?
- Мне и моему агенту поступило предложение от ФК "Александрия" об аренде. Такой вариант продолжения карьеры очень мне понравился. К тому же я понимал, что адаптация к новой-старой команде будет легкой, поскольку хорошо знаю большинство ребят, тренеров, персонал. Поэтому вернулся я с удовольствием.
- Прошлый год ты провел в Европе (португальская "Витория" Гимарайнш). Как он прошел и заметил ли ты какие-то особенности, отличающие работу в украинском футбольном клубе от работы в европейском?
- Год в Европе прошел неоднозначно. Были и положительные моменты, и отрицательные - такие, как травмы. В целом, различий в плане тренировок или режима я почти не заметил. А вот что по-другому ощущалось, так это отношение болельщиков. Они везде и всегда сильно поддерживают свою команду. И речь не только о матчах, куда на каждую игру приходило по 20 000 зрителей. Встречаясь на улице в городе, люди всегда подходили, интересовались как дела и желали успехов.
- Что ты хотел бы привнести в украинский чемпионат?
- Хотелось бы видеть как можно больше болельщиков на матчах. Из-за ситуации с коронавирусом в нашей стране и в мире сейчас это почти невозможно, но есть надежда встретить максимально заполненные трибуны украинских стадионов после окончания пандемии.
- Какие планы на этот сезон?
- Планы на сезон, как всегда, максимальные: выигрывать в каждой игре и занять в турнирной таблице место, которое позволит сыграть в еврокубках.
Популярное сейчас
- Реал впервые проиграл на своем поле украинской команде. Шахтер не первый раз победил в Испании
- Каштру: При счете 2:3 начали думать: "вот бы матч быстрее закончился"
- Реал – Шахтер 2:3. Видео голов и обзор матча
- Суркис высказался о Ювентусе и Криштиану Роналду
- Великолепное промо к миланскому дерби от сексуальной итальянской телеведущей. ФОТО
- Соблазнительная жена яркого дебютанта сборной Украины. ФОТО