После португальской Витории Валерий Бондаренко увидел лишь одну разницу в футболе с Украиной

Через полтора года после перехода в "Шахтер", на правах аренды в " Александрию " вернулся Валерий Бондаренко.

- Валерий, кем было принято решение о переходе в ФК "Александрия" и как ты его принял?

- Мне и моему агенту поступило предложение от ФК "Александрия" об аренде. Такой вариант продолжения карьеры очень мне понравился. К тому же я понимал, что адаптация к новой-старой команде будет легкой, поскольку хорошо знаю большинство ребят, тренеров, персонал. Поэтому вернулся я с удовольствием.

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- Прошлый год ты провел в Европе (португальская "Витория" Гимарайнш). Как он прошел и заметил ли ты какие-то особенности, отличающие работу в украинском футбольном клубе от работы в европейском?

- Год в Европе прошел неоднозначно. Были и положительные моменты, и отрицательные - такие, как травмы. В целом, различий в плане тренировок или режима я почти не заметил. А вот что по-другому ощущалось, так это отношение болельщиков. Они везде и всегда сильно поддерживают свою команду. И речь не только о матчах, куда на каждую игру приходило по 20 000 зрителей. Встречаясь на улице в городе, люди всегда подходили, интересовались как дела и желали успехов.

- Что ты хотел бы привнести в украинский чемпионат?

- Хотелось бы видеть как можно больше болельщиков на матчах. Из-за ситуации с коронавирусом в нашей стране и в мире сейчас это почти невозможно, но есть надежда встретить максимально заполненные трибуны украинских стадионов после окончания пандемии.

- Какие планы на этот сезон?

- Планы на сезон, как всегда, максимальные: выигрывать в каждой игре и занять в турнирной таблице место, которое позволит сыграть в еврокубках.