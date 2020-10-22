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Прикрылись Мариуполем U-19. В Ворскле обвинили Шахтер в манипуляциях - обещают жалобу
Вокруг матча УПЛ
ФК "
Принимающей стороной в экстренном режиме УПЛ предложено стадион "Ника" в Александрии. После согласования с «Шахтером» был утвержден Дирекцией Премьер-Лиги.
Дело дошло до бронирования ворсклянам отеля в соседнем Кременчуге, чтобы дать возможность именно номинальным гостям забронировать себе апартаменты по желанию в Александрии. Однако почему-то в том отеле, где они планировали расквартироваться, якобы обитает "Мариуполь" U-19. Поэтому полтавчане якобы не могут поселиться.
Вчера же начались какие-то непонятные для нас качели (а именно телефонные звонки и никаких официальных писем, - прим.), - возмутился вице-президент ФК "Ворскла" Олег Лысак - нам начали ставить условия, при которых мы должны ехать на игру с "Шахтером" в Киев. Если да, то готовы даже отдать "горнякам" свой отель в Кременчуге.
Но мы предложили вполне приемлемый со всех точек зрения, в том числе маршрута, для обеих сторон, вариант с КСК "Ника". Не хотим, чтобы нами манипулировали, то подстраивая на свой манер. Надеемся, УПЛ даст правильную оценку сложившейся ситуации, и мы спокойно, без взаимных обид и претензий, сыграем этот матч в Александрии на арене с нормальной инфраструктурой.
Еще раз подчеркну: мы категорически против переноса игры в столицу, тем более, что "Шахтер" настаивает на том, чтобы и встречу второго круга также сыграть в Киеве. Вынуждены будем обратиться в органы футбольного правосудия.
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