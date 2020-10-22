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Прикрылись Мариуполем U-19. В Ворскле обвинили Шахтер в манипуляциях - обещают жалобу

Премьер-лига
(3 голосов)

Вокруг матча УПЛ

Прикрылись Мариуполем U-19. В Ворскле обвинили Шахтер в манипуляциях - обещают жалобу
Новина українською

ФК "Ворскла" напомнил, что вчера УПЛ принял решение о переносе места игры 7-го тура УПЛ, в котором полтавчане должны принимать "Шахтер" (Донецк). Причина - "красная эпидемиологическая зона", в которую Полтава попала с начала этой недели.

Принимающей стороной в экстренном режиме УПЛ предложено стадион "Ника" в Александрии. После согласования с «Шахтером» был утвержден Дирекцией Премьер-Лиги.

Дело дошло до бронирования ворсклянам отеля в соседнем Кременчуге, чтобы дать возможность именно номинальным гостям забронировать себе апартаменты по желанию в Александрии. Однако почему-то в том отеле, где они планировали расквартироваться, якобы обитает "Мариуполь" U-19. Поэтому полтавчане якобы не могут поселиться.

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Вчера же начались какие-то непонятные для нас качели (а именно телефонные звонки и никаких официальных писем, - прим.), - возмутился вице-президент ФК "Ворскла" Олег Лысак - нам начали ставить условия, при которых мы должны ехать на игру с "Шахтером" в Киев. Если да, то готовы даже отдать "горнякам" свой отель в Кременчуге.

Но мы предложили вполне приемлемый со всех точек зрения, в том числе маршрута, для обеих сторон, вариант с КСК "Ника". Не хотим, чтобы нами манипулировали, то подстраивая на свой манер. Надеемся, УПЛ даст правильную оценку сложившейся ситуации, и мы спокойно, без взаимных обид и претензий, сыграем этот матч в Александрии на арене с нормальной инфраструктурой.

Еще раз подчеркну: мы категорически против переноса игры в столицу, тем более, что "Шахтер" настаивает на том, чтобы и встречу второго круга также сыграть в Киеве. Вынуждены будем обратиться в органы футбольного правосудия.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) УПЛ
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Источник:
Ворскла

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Комментарии (8)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
22.10.2020 в 11:55
решение УПЛ (не приходя в сознание) уже скоропостижно принято...
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.10.2020 в 11:47
А потім ці ахметівські тридвараси дивуються: чому за них ніхто не вболіває у єврокубках.
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+2
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.10.2020 в 11:36
Смердючий шмохтар.
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+2
-1
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Kolibri (Киевоград)
22.10.2020 в 11:42
Кицьколиз, не какай в ефире!
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0
-3
Litb@rski (Кёльн)
22.10.2020 в 10:59
Есть только две команды шахта и динамо...
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+1
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
22.10.2020 в 11:37
А при чому тут Динамо, дегенерате?
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+2
-1
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spinfloid (Kherson)
22.10.2020 в 10:52
Всё для Шахты, всё для победы.
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+6
-2
ещё не специалист (Кривой Рог)
22.10.2020 в 10:56
других вариантов для "Ворсклы" нет. (Більший меншого кусає за те, що сила є)
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+3
-1


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