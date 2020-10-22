Прикрылись Мариуполем U-19. В Ворскле обвинили Шахтер в манипуляциях - обещают жалобу

ФК " Ворскла " напомнил, что вчера УПЛ принял решение о переносе места игры 7-го тура УПЛ, в котором полтавчане должны принимать "Шахтер" (Донецк). Причина - "красная эпидемиологическая зона", в которую Полтава попала с начала этой недели.

Принимающей стороной в экстренном режиме УПЛ предложено стадион "Ника" в Александрии. После согласования с «Шахтером» был утвержден Дирекцией Премьер-Лиги.

Дело дошло до бронирования ворсклянам отеля в соседнем Кременчуге, чтобы дать возможность именно номинальным гостям забронировать себе апартаменты по желанию в Александрии. Однако почему-то в том отеле, где они планировали расквартироваться, якобы обитает "Мариуполь" U-19. Поэтому полтавчане якобы не могут поселиться.

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