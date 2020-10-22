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У Беседина состоялся разговор с Мирчей Луческу о будущем в команде

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У Беседина состоялся разговор с Мирчей Луческу о будущем в команде
Новина українською

С начала этой недели нападающий "Динамо" Артем Беседин возобновил тренировки после годичной дисквалификации. Его спросили, был ли у него разговор с главным тренером Мирчей Луческу.

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Да, я с ним разговаривал. Он мне дал понять, что он меня ждет в команде, рассчитывает на меня.

Для меня это самое главное, мне этих слов вполне достаточно. Мне остается только работать, становиться лучше и ждать своего часа.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Артем Беседин
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Источник:
Динамо

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