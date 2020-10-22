Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Владимир Никитин: Сегодня мы увидим несколько необычную Зарю
В матче с "лисами"
Экс-игрок "
После крупной победы Лестера на старте английской Премьер-лиги над Манчестер Сити буквально все эксперты начали безоговорочно отдавать подопечным Брендана Роджерса первое место в групповом турнире Лиги Европы. Но стоило «горожанам» дважды подряд уступить Вест гема и Астон Вилле, как дифирамбов в адрес Лестера резко уменьшилось. О причинах спада в игре не мне судить, но убежден, что эти матчи с участием сегодняшнего соперника луганчане изучили и обязательно извлекут из этого пользу.
Впрочем, думаю, сегодня мы увидим несколько необычную Зарю, которая больше внимания уделять обороне. Необходимо отметить, что в составе Лестера хватает мастеров, нацеленных на ворота, взять хотя бы неугомонного Джейми Варди или креативного Джеймса Мэддисон.
Однако в целом Заря не изменит своей игровой философии, будут многоходовки, острые фланговые атаки, стремление держать мяч внизу, а в битве характеров, надеюсь, луганчане не уступят. И еще уверен, что тренер Зари Виктор Скрипник уже подготовил для футболистов Лестера какой-то сюрприз и это создаст им дополнительные трудности. На мой взгляд, в «Заре» есть все шансы дать бой Лестеру и добиться положительного результата.
Популярное сейчас
- У Беседина состоялся разговор с Мирчей Луческу о будущем в команде
- Эпопея вокруг поединка Ворсклы с Шахтером. УПЛ заняла позицию горняков
- Лестер - Заря. Анонс и прогноз на матч
- Играл ли Дуглас рукой? Сергей Шебек видит ошибку в решении Монзуль не назначить пенальти в матче Днепр-1 - Десна
- Невеста Владислава Кочергина балует своих поклонников соблазнительными фотосессиями. ФОТО
- Великолепное промо к миланскому дерби от сексуальной итальянской телеведущей. ФОТО