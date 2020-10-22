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Комитет арбитров УАФ принял решение об отмене применения системы VAR в матче Шахтер - Ворскла

Премьер-лига
(1 голосов)

Матч состоится 24 октября

Комитет арбитров УАФ принял решение об отмене применения системы VAR в матче Шахтер - Ворскла
Новина українською

Комитет арбитров УАФ обнародовал пресс-релиз от 22 октября 2020 по отмене применения системы VAR в матче 7-го тура Премьер-лиги "Шахтер" - "Ворскла".

Несмотря на смену стадиона, на котором будет проводиться матч 7-го тура Премьер-лиги "Шахтер" - "Ворскла" (на НТК им. В. Банникова в г.. Киеве), принимая во внимание факт непригодности этого стадиона для проведения на нем технологического теста через имеющиеся конструктивные особенности, что делает невозможным его сертификацию, Комитет арбитров УАФ принял решение об отмене применения системы VAR в указанном выше матче.

Напомним, что из-за эпидемиологической ситуации в Полтаве матч сыграть не могли. Шахтер предлагал провести его в Киеве, а Ворскла - в Александрии. Горняки отказались от варианта с Кировоградщине, против выступила и УПЛ.

Матч "Шахтер" Донецк - "Ворскла" Полтава состоится 24 октября. Время начала - в 14:00.

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) УАФ
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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.10.2020 в 15:49
І як вишенька на торті - судитиме мабуть Хорошая Дєвочка Катя.
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0
0
Litb@rski (Кёльн)
22.10.2020 в 15:39
Все для победы шахты..... ни что не остановит....Ворскле желаю положительного результата в этом матче
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+2
0
Dr. House (Подолье)
22.10.2020 в 15:38
А якже той факт, що в Першій лізі на Баннікова проводить свої матчі Полісся і там завжди був ВАР на їх іграх для типу навчання наших арбітрів? . Тепер очікуємо чергового запитання від П'ятова чи когось ще там до арбітра: ілі єсть ВАР? А потім можливо будуть пенальті....
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+2
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.10.2020 в 15:35
Щось знають...
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+1
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