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Комитет арбитров УАФ принял решение об отмене применения системы VAR в матче Шахтер - Ворскла
Матч состоится 24 октября
Комитет арбитров УАФ обнародовал пресс-релиз от 22 октября 2020 по отмене применения системы VAR в матче 7-го тура Премьер-лиги "Шахтер" - "Ворскла".
Несмотря на смену стадиона, на котором будет проводиться матч 7-го тура Премьер-лиги "Шахтер" - "Ворскла" (на НТК им. В. Банникова в г.. Киеве), принимая во внимание факт непригодности этого стадиона для проведения на нем технологического теста через имеющиеся конструктивные особенности, что делает невозможным его сертификацию, Комитет арбитров УАФ принял решение об отмене применения системы VAR в указанном выше матче.
Напомним, что из-за эпидемиологической ситуации в Полтаве матч сыграть не могли. Шахтер предлагал провести его в Киеве, а Ворскла - в Александрии. Горняки отказались от варианта с Кировоградщине, против выступила и УПЛ.
Матч "Шахтер" Донецк - "Ворскла" Полтава состоится 24 октября. Время начала - в 14:00.
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