Беседин: Хожу на стадион, смотрю матчи по телевизору. Тяжело в моральном плане, что не играю

Форвард " Динамо " Артем Беседин, приступивший к тренировкам после длительной дисквалификации, связанной с положительной допинг-пробой, поделился эмоциями от возвращения в команду.

- Артем, как давно приступил к тренировкам? Как настроение? Чем сейчас занимаешься?

- Тренироваться начал с этого понедельника. Все хорошо. Наконец тренируюсь с командой. До этого я работал индивидуально, с Виталием Мандзюком, практически каждый день. Мы хорошо подготовились, сделали практически все возможное, чтобы я подошел к возвращению в футбол в неплохом состоянии. Но, конечно, тренировки с командой – это совсем другое, когда работаешь с партнерами, чувствуешь совсем другой ритм. Все равно мне понадобится время, чтобы привыкнуть к таким нагрузкам. Мне спешить некуда, поэтому считаю, что все будет нормально.

- На сколько процентов оценил бы свою форму на данный момент?

- Желание работать у меня огромное, уже соскучился по тренировкам, по команде и по базе. Я просто выхожу, тренируюсь, делаю то, что от меня требуют. А в какой я сейчас форме, в каком состоянии – лучше спросить у тренерского штаба, им лучше видно.

То, что мог делать с мячом и без мяча индивидуально – я делал. Но тренировки в команде – это совсем другое. Взять к примеру то же удержание мяча. Во время тренировок в команде интенсивность всегда на высоком уровне. Это тяжелее, чем индивидуальная работа. Но я восстанавливаюсь и готовлюсь к тренировкам заранее. Я понимаю, что много пропустил, и нужно хорошо готовиться к занятиям, восстанавливаться после них. Я все это делаю. На данный момент чувствую себя хорошо, и это самое главное.

- В моральном плане то чувство, что уже скоро ты вернешься на поле, будешь играть, тебя вдохновляет, придает сил?

- Конечно, вдохновляет. Поменялась атмосфера, уже можно приезжать на базу, тренироваться. Я этого очень долго ждал. В моральном плане стало легче. Но все равно, когда начинаю думать, что играть мне пока нельзя, и в этом году я скорее всего не выйду на поле в матче, в этом плане нелегко. Я хожу на стадион, смотрю матчи по телевизору, и конечно, мне пока тяжело в моральном плане, что я не могу помочь, не играю. Но это жизнь, нужно это пройти, подождать. Осталось не так уж много времени.

- Кто тебя поддерживал все это время?

- Меня поддерживали мои близкие люди – семья, друзья. После индивидуальных тренировок, когда проводишь время с семьей, играешь с сыном, чуть отвлекаешься от всех этих проблем. Но в целом тяжеловато в психологическом плане.