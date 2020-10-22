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ПриватБанк намерен восстановить обязательства Динамо и Игоря Суркиса по кредитам на сумму около $23,7 млн
ПриватБанк перешел в контратаку
Государственный ПриватБанк готовится восстановить обязательства "
До июня 2020 года эти обязательства были закрыты, поскольку в январе 2018 банк произвел взаимозачет долга "Динамо", Игоря Суркиса и его дочери Светланы, списав с депозитных счетов членов семьи Суркисов порядка $22 млн.
В июне 2020 ПриватБанк одержал победу в Большой палате Верховного суда, которая подтвердила, что банк правомерно конвертировал депозиты семьи Суркисов (в сумме – на 1 млрд грн) во время национализации в декабре 2016 года. Поводом для списания стала связанность Суркисов с экс-владельцем банка Игорем Коломойским, который владеет медиахолдингом 1+1 совместно с Игорем Суркисом.
Это решение фактически аннулировало взаимозачет, выполненный в 2018 году. Таким образом Суркисы лишились прав на депозиты в ПриватБанке, а их обязательства перед финучреждением теперь должны быть восстановлены.
ПриватБанк рассчитывает выставить счета "Динамо", Игорю и Светлане Суркис до конца этого года. Поскольку сроки действия кредитных договоров истекли в 2018-м, заемщикам придется либо сразу гасить долг, либо договариваться с банком о реструктуризации.Третий вариант – очередная серия судебных разбирательств.
Также банк планирует вернуть около 330 млн грн, которые в 2018 были выплачены Суркисам живыми деньгами в качестве возврата депозитов. Для этого Приват должен до 15 июня 2021 года обратиться в суд.
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