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ПриватБанк намерен восстановить обязательства Динамо и Игоря Суркиса по кредитам на сумму около $23,7 млн

Премьер-лига
(4 голосов)

ПриватБанк перешел в контратаку

ПриватБанк намерен восстановить обязательства Динамо и Игоря Суркиса по кредитам на сумму около $23,7 млн
Новина українською

Государственный ПриватБанк готовится восстановить обязательства "Динамо" и Игоря Суркиса по кредиту 2013 года. Речь о кредите киевского клуба в 2013-м на сумму 16,7 млн долларов и Игоря Суркиса на сумму порядка 5 млн долларов.

До июня 2020 года эти обязательства были закрыты, поскольку в январе 2018 банк произвел взаимозачет долга "Динамо", Игоря Суркиса и его дочери Светланы, списав с депозитных счетов членов семьи Суркисов порядка $22 млн.

В июне 2020 ПриватБанк одержал победу в Большой палате Верховного суда, которая подтвердила, что банк правомерно конвертировал депозиты семьи Суркисов (в сумме – на 1 млрд грн) во время национализации в декабре 2016 года. Поводом для списания стала связанность Суркисов с экс-владельцем банка Игорем Коломойским, который владеет медиахолдингом 1+1 совместно с Игорем Суркисом.

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Это решение фактически аннулировало взаимозачет, выполненный в 2018 году. Таким образом Суркисы лишились прав на депозиты в ПриватБанке, а их обязательства перед финучреждением теперь должны быть восстановлены.

ПриватБанк рассчитывает выставить счета "Динамо", Игорю и Светлане Суркис до конца этого года. Поскольку сроки действия кредитных договоров истекли в 2018-м, заемщикам придется либо сразу гасить долг, либо договариваться с банком о реструктуризации.Третий вариант – очередная серия судебных разбирательств.

Также банк планирует вернуть около 330 млн грн, которые в 2018 были выплачены Суркисам живыми деньгами в качестве возврата депозитов. Для этого Приват должен до 15 июня 2021 года обратиться в суд.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Приватбанк
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Источник:
liga.net

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Комментарии (7)
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royalstas (Вінниця)
22.10.2020 в 18:56
Ах прийдеться Супрягу продавати)
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0
0
krakow (Херсон)
22.10.2020 в 18:05
Цинизм власти, пробил очередное дно. Отобрать у дитя, деньги на мороженое...
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+3
-1
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ascent (Луксор)
22.10.2020 в 18:08
А ведь Коломойский так с Зеленским дружил ...
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+1
-3
avatar
ascent (Луксор)
22.10.2020 в 18:00
Беда не приходит одна: Шахтер у Реала выиграл и Приват второй нож в спину воткнул...
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+2
-3
Пришта Литин (Киев)
22.10.2020 в 17:55
суркіснЯ - латентні вороги Українців.
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+1
-2
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ascent (Луксор)
22.10.2020 в 18:04
Почему с большой буквы? В школе не учился?
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+1
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
22.10.2020 в 18:51
Зебіли з Опежопами - це просто смердюче лайно
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0
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