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Дикий: УПЛ отказалась перенести матч Ворскла - Шахтер в Александрию, так как в регионе есть проблема с размещением команд

Премьер-лига
(1 голосов)

В УПЛ уверяют, что клубы нашли компромисс

Дикий: УПЛ отказалась перенести матч Ворскла - Шахтер в Александрию, так как в регионе есть проблема с размещением команд
Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о переносе матча "Ворскла" – "Шахтер" в Киев.

– "Ворскла" не могла сыграть свой матч в Полтаве из-за того, что город находится в красной карантинной зоне. Возникло в некотором роде форс-мажорное обстоятельство, в связи с чем было изначально предложено провести матч в Александрии.

Но учитывая, что в этот период в том регионе проводятся матчи УПЛ, есть проблема с необходимым количеством мест в отелях, с размещением команд. В связи с этим клубы договорились, пошли друг другу на встречу, нашли компромиссный вариант – поменять матчи первого и второго круга местами.

- Инициатором переноса матча в Киев был "Шахтер"?

– Скажем так, клубы нашли компромисс.

- У "Ворсклы" нет претензий к этому решению?

– Мы со своей стороны благодарны клубам, что они вошли в положение друг друга и с пониманием отнеслись к этой ситуации.

- Какой была позиция УПЛ в вопросе переноса матча?

– Эта ситуация с решениями о карантинных зонах стает известной за неделю до проведения очередного тура. Каждый раз возникает экстраординарная ситуация. Поэтому пытаемся оперативно решить все эти вопросы, при этом, чтобы участникам соревнований было комфортно.

Можно говорить о нарушении каких-то сроков, но исходя из временных рамок, когда становится известно о тех или иных обстоятельствах, они уже не дают возможность планомерно планировать тур.

Еще раз благодарю все клубы, что они с пониманием относятся ко всей ситуации и находят компромиссы, чтобы всех устраивало то или иное решение.

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Украинская Премьер-лига Евгений Дикий
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (5)
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IhorSt (Львів)
22.10.2020 в 19:04
Стоп-стоп-стоп....Може я чогось не знаю з регламенту, але гуглити не хочеться. Клуб "Ворскла" хіба не пройшов акредитацію до сезону??? І хіба там не вказані головне та ЗАПАСНІ поля для проведення матчів??? І серед запасних є ст. ім. Банникова??? Нє, я розумію, що хочеться ікорки для бутера, але на неї потрібно вміти заробляти, понове з УАФу. І з такою примітивною відмазкою я б вам не заплатив. І щиро раджу зробити це п.п. Палкіну і Ахметову.
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0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
22.10.2020 в 18:50
Гнилой отмаз
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0
0
Пришта Литин (Киев)
22.10.2020 в 18:44
Грубьій, нагльій песдежь рЬІгоАнальной холуйни.
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+3
0
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
22.10.2020 в 18:31
Позор УПЛ УАФ мрази Шахта охренела приняли решение пусть выполняют, засчитать техническое поражение Шахтеру!!!!! Жить негде а остальные в автобусах живут, если Ворскла сдастся, ганьба!, второй продажный Мариуполь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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+4
0
Litb@rski (Кёльн)
22.10.2020 в 18:18
Типа отмазался.....
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+5
0


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