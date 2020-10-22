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Генсек Шахтера: В Александрии и Кропивницком нет отелей, которые соответствуют уровню безопасности при COVID-19
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Генеральный секретаря "
"Наш выездной матч 7-го тура с "Ворсклой" мы готовы были играть в Полтаве, но, как известно, город на данный момент находится в красной эпидемиологической зоне, поэтому необходимо было рассматривать другие варианты.
Относительно возможности проведения матча в Александрии: к сожалению, ни в этом городе, ни в соседнем Кропивницком нет отелей, где мы можем разместить команду в соответствии с правилами безопасности, связанными с коронавирусом. Необходимо учитывать, что у нас совсем недавно была вспышка COVID-19, а также тот факт, что мы вступили в соревновательный цикл Лиги чемпионов. Участие в ЛЧ налагает на клуб обязательства соблюдать повышенные меры предосторожности.
Медицинский протокол УЕФА, в частности п. 13, содержит целый ряд ограничений и рекомендаций, которых мы обязаны строго придерживаться. Это касается требований наличия в отеле одноместных номеров, дистанцирования, обособленной зоны питания и логистики перемещения по отелю. Пренебрегая нормами безопасности, мы подвергаем опасности наших футболистов, сотрудников клуба, судей, игроков и администрацию ближайших соперников: полтавской "Ворсклы" и миланского "Интера". Поэтому для нас безопасность и здоровье игроков и сотрудников на сегодняшний день – главный приоритет.
Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, проведение матча в Киеве, где с отелями нет проблем с точки зрения санитарных норм, обязательных во время эпидемии коронавируса, видится оптимальным и взвешенным решение УПЛ. Это наш домашний матч, а выездной мы проведем, как и предполагалось, в Полтаве, если будет соответствующее разрешение. Думаю, что и "Ворскле" лучше сыграть с "Шахтером" на их домашнем стадионе при поддержке своих болельщиков, чем без зрителей в другом городе", - сказал Черкасов.
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