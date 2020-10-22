  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Генсек Шахтера: В Александрии и Кропивницком нет отелей, которые соответствуют уровню безопасности при COVID-19
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Генсек Шахтера: В Александрии и Кропивницком нет отелей, которые соответствуют уровню безопасности при COVID-19

Премьер-лига
(2 голосов)

Позиция донецкого клуба по скандальному переносу матча Ворскла - Шахтер в Киев

Генсек Шахтера: В Александрии и Кропивницком нет отелей, которые соответствуют уровню безопасности при COVID-19
Новина українською

Генеральный секретаря "Шахтера" Александр Черкасов прокомментировал перенос поединка с "Ворсклой" в Киев.

"Наш выездной матч 7-го тура с "Ворсклой" мы готовы были играть в Полтаве, но, как известно, город на данный момент находится в красной эпидемиологической зоне, поэтому необходимо было рассматривать другие варианты.

Относительно возможности проведения матча в Александрии: к сожалению, ни в этом городе, ни в соседнем Кропивницком нет отелей, где мы можем разместить команду в соответствии с правилами безопасности, связанными с коронавирусом. Необходимо учитывать, что у нас совсем недавно была вспышка COVID-19, а также тот факт, что мы вступили в соревновательный цикл Лиги чемпионов. Участие в ЛЧ налагает на клуб обязательства соблюдать повышенные меры предосторожности.

Медицинский протокол УЕФА, в частности п. 13, содержит целый ряд ограничений и рекомендаций, которых мы обязаны строго придерживаться. Это касается требований наличия в отеле одноместных номеров, дистанцирования, обособленной зоны питания и логистики перемещения по отелю. Пренебрегая нормами безопасности, мы подвергаем опасности наших футболистов, сотрудников клуба, судей, игроков и администрацию ближайших соперников: полтавской "Ворсклы" и миланского "Интера". Поэтому для нас безопасность и здоровье игроков и сотрудников на сегодняшний день – главный приоритет.

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, проведение матча в Киеве, где с отелями нет проблем с точки зрения санитарных норм, обязательных во время эпидемии коронавируса, видится оптимальным и взвешенным решение УПЛ. Это наш домашний матч, а выездной мы проведем, как и предполагалось, в Полтаве, если будет соответствующее разрешение. Думаю, что и "Ворскле" лучше сыграть с "Шахтером" на их домашнем стадионе при поддержке своих болельщиков, чем без зрителей в другом городе", - сказал Черкасов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Александр Черкасов Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
22.10.2020 в 19:18
Момент. Это ж получается, что домашние матчи в этих обоих городах проводить нельзя??? Мы же не считаем, что киевский Шахтер в край охренел???
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
22.10.2020 в 19:15
Норм, так всех должно устроить.
Ответить
+1
0
Golfik25 (Киев)
22.10.2020 в 19:02
То есть, команды которые приезжали на выезд с Александрии, нормально себя чувствовали и останавливались при Ковиде, а кроты, всё не уровень? Зазвездлись после Реала? И тем более, у вас и без Александрии в команде куча ковидников, сепары типичные. Ну что, ж тогда, топим в ЛЧ против кротов по полной.
Ответить
+1
-2
Litb@rski (Кёльн)
22.10.2020 в 18:57
С его слов в Александрии командам где была или не дай бог будет вспышка короны перед игрой играть нельзя....
Ответить
+2
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
22.10.2020 в 18:54
Не нравится в Украине, вали отсюда! Может под Шахтер ещё отели строить?
Ответить
+1
-4
Golfik25 (Киев)
22.10.2020 в 19:07
Пускай а ДНР валят, из родной край и место.
Ответить
0
-3
Пришта Литин (Киев)
22.10.2020 в 18:46
ГомоСек даунецкий рЬІгоАнальньій.
Ответить
0
-4


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...