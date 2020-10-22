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Голкипер и экс-капитан Руха Ильющенков покинул клуб
Александр будет подыскивать себе новую команду
Голкипер и экс-капитан "
Подробностей разрыва контракта с игроком клуб не сообщает.
Напомним, что Ильющенков пришел в "Рух" в 2017 году и с того момента провел за команду 46 матчей во всех турнирах, из них 17 отстоял "на ноль".
В нынешнем сезоне, дебютном для львовян в УПЛ, Ильющенков не сыграл ни одного матча.
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Источник:ФК Рух
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