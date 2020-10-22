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Голкипер и экс-капитан Руха Ильющенков покинул клуб

Премьер-лига
(1 голосов)

Александр будет подыскивать себе новую команду

Голкипер и экс-капитан Руха Ильющенков покинул клуб
Новина українською

Голкипер и экс-капитан "Руха" Александр Ильющенков завершил выступления за львовский клуб.

Подробностей разрыва контракта с игроком клуб не сообщает.

Напомним, что Ильющенков пришел в "Рух" в 2017 году и с того момента провел за команду 46 матчей во всех турнирах, из них 17 отстоял "на ноль".

В нынешнем сезоне, дебютном для львовян в УПЛ, Ильющенков не сыграл ни одного матча.

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В статье: Александр Ильющенков Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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