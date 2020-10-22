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Определен лучший арбитр шестого тура Favbet Лиги
Первое признание для опытного рефери
UA-Футбол разом з суддівськими експертами, ексарбітрами ФІФА Мирославом Ступаром та Сергієм Шебеком, визначає найкращого арбітра кожного туру Favbet Ліги чемпіонату України. Також в голосуванні бере участь журналіст сайту Ігор Семйон.
Найкращим у шостому турі експерти визнали Сергія Бойка. Він судив гру між "Олександрією" та "Інгульцем", показав дев'ять жовтих та дві червоних картки. Також в матчі було призначено два пенальті у ворота "Олександрії".
Для Сергія Бойка це перше подібне визнання у сезоні. Раніше найкращими в турі ставали Костянтин Труханов (1-й тур), Євген Арановський (2-й тур), Дмитро Бондаренко (3-й тур), Анатолій Абдула (4-й тур), Катерина Монзуль (5-й тур).
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