Определен лучший арбитр шестого тура Favbet Лиги

UA-Футбол разом з суддівськими експертами, ексарбітрами ФІФА Мирославом Ступаром та Сергієм Шебеком, визначає найкращого арбітра кожного туру Favbet Ліги чемпіонату України. Також в голосуванні бере участь журналіст сайту Ігор Семйон.

Найкращим у шостому турі експерти визнали Сергія Бойка. Він судив гру між "Олександрією" та "Інгульцем", показав дев'ять жовтих та дві червоних картки. Також в матчі було призначено два пенальті у ворота "Олександрії".