  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Определен лучший арбитр шестого тура Favbet Лиги
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определен лучший арбитр шестого тура Favbet Лиги

Премьер-лига
(1 голосов)

Первое признание для опытного рефери

Определен лучший арбитр шестого тура Favbet Лиги
UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол разом з суддівськими експертами, ексарбітрами ФІФА Мирославом Ступаром та Сергієм Шебеком, визначає найкращого арбітра кожного туру Favbet Ліги чемпіонату України. Також в голосуванні бере участь журналіст сайту Ігор Семйон.

Найкращим у шостому турі експерти визнали Сергія Бойка. Він судив гру між "Олександрією" та "Інгульцем", показав дев'ять жовтих та дві червоних картки. Також в матчі було призначено два пенальті у ворота "Олександрії".

Для Сергія Бойка це перше подібне визнання у сезоні. Раніше найкращими в турі ставали Костянтин Труханов (1-й тур), Євген Арановський (2-й тур), Дмитро Бондаренко (3-й тур), Анатолій Абдула (4-й тур), Катерина Монзуль (5-й тур).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: лучший арбитр тура
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vladislav (Харьков)
22.10.2020 в 21:03
Бойко лучший - это позорище для всей УПЛ !
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...