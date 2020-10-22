Кобин: Если Малепе приедет только в ноябре, то будем рассчитывать на него, как на украшение на елке

23-летний южноафриканский потенциальный новичок "Миная" Терсау Малепе еще не прибыл в расположение клуба. Об этом рассказал главный тренер закарпатцев Василий Кобин.

"Сейчас с его приездом вообще полная неопределенность. Поговаривают, что у южноафриканца возникли какие-то проблемы с визой. Это не может не беспокоить, ведь сезон уже в разгаре, а после появления Малепе в Украине ему еще нужно будет время для адаптации.

Рассчитываем ли мы на помощь этого опорного полузащитника в ноябре? Если события и дальше будут так развиваться, то разве что при украшении новогодней елки (улыбается)", - сказал Кобин.

Напомним, что после шести туров в УПЛ УПЛ футболисты "Миная" занимают 12 место, набрав четыре очка.