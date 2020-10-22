Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кобин: Если Малепе приедет только в ноябре, то будем рассчитывать на него, как на украшение на елке
Василий Васильевич тот еще шутник
23-летний южноафриканский
"Сейчас с его приездом вообще полная неопределенность. Поговаривают, что у южноафриканца возникли какие-то проблемы с визой. Это не может не беспокоить, ведь сезон уже в разгаре, а после появления Малепе в Украине ему еще нужно будет время для адаптации.
Рассчитываем ли мы на помощь этого опорного полузащитника в ноябре? Если события и дальше будут так развиваться, то разве что при украшении новогодней елки (улыбается)", - сказал Кобин.
Напомним, что после шести туров в УПЛ УПЛ футболисты "Миная" занимают 12 место, набрав четыре очка.
Популярное сейчас
- Сабо: В составе Шахтера есть молодые талантливые футболисты, а у Динамо таких ребят пока нет
- Лестер - Заря. Где и когда смотреть онлайн видеотрансляцию матча
- Герой футбольного дня. Виктор Корниенко
- Не отблагодарил за ничью с Шахтером. Денисов рассказал о причине обиды Козловского на Суркиса
- Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо
- Невеста Владислава Кочергина балует своих поклонников соблазнительными фотосессиями. ФОТО