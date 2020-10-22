Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Беседин вернулся в общую группу Динамо, Миколенко работает индивидуально
Киевляне готовятся к Александрии
Киевское "
В четверг 22 октября киевляне провели триеровку, в которой не участвовал Виталий Миколенко, который работал индивидуально.
Зато вместе с командой работал форвард Артем Беседин, приступивший к тренировкам после длительной дисквалификации, связанной с положительной допинг-пробой.
Продолжают восстанавливаться после полученных повреждений Александр Тымчик и Никита Бурда.
Напомним, что матч "Динамо" - "Александрия" состоится в субботу 24 октября.
Популярное сейчас
- Сабо: В составе Шахтера есть молодые талантливые футболисты, а у Динамо таких ребят пока нет
- Гасперини прокомментировал восстановление Руслана Малиновского
- Эпопея вокруг поединка Ворсклы с Шахтером. УПЛ заняла позицию горняков
- Не отблагодарил за ничью с Шахтером. Денисов рассказал о причине обиды Козловского на Суркиса
- Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо
- Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО