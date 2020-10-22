Беседин вернулся в общую группу Динамо, Миколенко работает индивидуально

Киевское " Динамо " начало подготовку к матчу 7-го тура УПЛ с "Александрией".

В четверг 22 октября киевляне провели триеровку, в которой не участвовал Виталий Миколенко, который работал индивидуально.

Зато вместе с командой работал форвард Артем Беседин, приступивший к тренировкам после длительной дисквалификации, связанной с положительной допинг-пробой.

Продолжают восстанавливаться после полученных повреждений Александр Тымчик и Никита Бурда.

Напомним, что матч "Динамо" - "Александрия" состоится в субботу 24 октября.