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Беседин вернулся в общую группу Динамо, Миколенко работает индивидуально

Премьер-лига
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Киевляне готовятся к Александрии

Беседин вернулся в общую группу Динамо, Миколенко работает индивидуально
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Киевское "Динамо" начало подготовку к матчу 7-го тура УПЛ с "Александрией".

В четверг 22 октября киевляне провели триеровку, в которой не участвовал Виталий Миколенко, который работал индивидуально.

Зато вместе с командой работал форвард Артем Беседин, приступивший к тренировкам после длительной дисквалификации, связанной с положительной допинг-пробой.

Продолжают восстанавливаться после полученных повреждений Александр Тымчик и Никита Бурда.

Напомним, что матч "Динамо" - "Александрия" состоится в субботу 24 октября.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин Виталий Миколенко
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Источник:
ФК Динамо

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