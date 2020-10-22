Денис Попов: Ни с кем из игроков Ювентуса не познакомился. Не было ни настроения, ни эмоций

Защитник " Динамо " Денис Попов рассказал о подготовке к поединку с "Александрией", а также поделился впечатлениями от игры с “Ювентусом” (0:2).

- Как настроение после матча с “Ювентусом”?

- Настроение чуть подпорчено. Но мы уже забыли эту игру, она позади. Готовимся к "Александрии".

- Почувствовал уровень Лиги чемпионов?

- В Лиге чемпионов совсем другой уровень, другие люди играют, опытнее, мастеровитые. Совсем все по-другому. Знакомился ли с кем-то из игроков "Ювентуса"? Нет. Проиграли 2:0. Не было ни настроения, ни эмоций. Первый тайм хорошо играли, во втором замены усилили игру. И, в принципе, могли добывать очки, но результат неположительный для нас.

- Следующий матч - с "Александрией". Что можешь сказать об этой команде?

- Со всеми командами сейчас непросто играть. У "Александрии", по-моему, вернулись уже те, кто болели. Нам еще не полностью дали информацию о команде. Думаю, завтра-послезавтра будем уже знать.

- Вы играли с болельщиками на трибунах. Что можешь сказать по этому поводу?

- Спасибо тем болельщикам, которые приходят и поддерживают искренне команду. Всегда им будем благодарны.

- Сегодня ты после тренировки ушел один из последних, так как отрабатывал удары. Всегда дорабатываешь на тренировках?

- Не только я один отрабатываю удары, многие. Это нормально.