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Денис Попов: Ни с кем из игроков Ювентуса не познакомился. Не было ни настроения, ни эмоций
Динамо начало готовиться к матчу УПЛ с Александрией
Защитник "
- Как настроение после матча с “Ювентусом”?
- Настроение чуть подпорчено. Но мы уже забыли эту игру, она позади. Готовимся к "Александрии".
- Почувствовал уровень Лиги чемпионов?
- В Лиге чемпионов совсем другой уровень, другие люди играют, опытнее, мастеровитые. Совсем все по-другому. Знакомился ли с кем-то из игроков "Ювентуса"? Нет. Проиграли 2:0. Не было ни настроения, ни эмоций. Первый тайм хорошо играли, во втором замены усилили игру. И, в принципе, могли добывать очки, но результат неположительный для нас.
- Следующий матч - с "Александрией". Что можешь сказать об этой команде?
- Со всеми командами сейчас непросто играть. У "Александрии", по-моему, вернулись уже те, кто болели. Нам еще не полностью дали информацию о команде. Думаю, завтра-послезавтра будем уже знать.
- Вы играли с болельщиками на трибунах. Что можешь сказать по этому поводу?
- Спасибо тем болельщикам, которые приходят и поддерживают искренне команду. Всегда им будем благодарны.
- Сегодня ты после тренировки ушел один из последних, так как отрабатывал удары. Всегда дорабатываешь на тренировках?
- Не только я один отрабатываю удары, многие. Это нормально.
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