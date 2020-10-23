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Защитник Миная высказался об ошибках судьи и поход в аренду с Днепра-1

Премьер-лига
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Михайленко дал понять, что не рассчитывает

Защитник Миная высказался об ошибках судьи и поход в аренду с Днепра-1
Новина українською

Одним из лидеров обороны "Миная" в первых турах в УПЛ стал арендованный из "Днепра-1" защитник Максим Лопыренок. Он уже успел сыграть 4 матча за закарпатцев, в том числе и в поединке, где была одержана первая победа в высшем дивизионе.

У футболиста есть хорошый опыт выступлений в УПЛ. На этом уровне он провел 48 матчей. Теперь помогает своей новой команде.

- "Минай" - очень хорошая команда с хорошим тренером. Мне здесь нравится. Много времени на адаптацию не последовало и это радует. Коллектив очень хорошо меня принял. Очень хочется за это время, что я здесь, максимально помочь команде получить побольше очков.

Как оказался здесь? Дмитрий Михайленко, тогда тренер "Днепра-1", дал понять, что на меня больше не рассчитывает. Я поговорил с Андреем Русолом и мы решили, что не буду спешить и доработаю контракт до конца, поэтому решил уйти в аренду. Появился вариант с "Минаем" и я согласился.

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И не пожалел. Здесь хорошие условия, хорошие тренировки, есть все для прогресса футболиста. К тому же, Ужгород - красивый город. Да, нам надо подтягивать и оборону, и атаку. Мне кажется, что мы еще не успели хорошо узнать друг друга, сыграться чтобы чувствовали друг друга на поле.

А вообще мне нравится тот футбол, в который пытается играть команда и что именно просит выполнять тренерский штаб. Мы играем в пас, а не выбиваем мяч куда попало. Надеемся, что со временем будем показывать лучший результат. И неважно как будем играть - в три или четыре защитника.

Поражение от "Мариуполя" довольно неприятное. Это была ничейная игра по моему мнению. Но мы ничего не можем сделать с ошибками судьи. Впереди будет еще одна тяжелая игра с "Колосом". Думаю, будет много борьбы. Очень хочется получить очки в этом матче, чтобы возвращаться домой с хорошим настроением.

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В статье: Василий Кобин ФК Мариуполь Андрей Русол Дмитрий Михайленко УПЛ Колос (Ковалевка) СК Днепр-1 Мариуполь Максим Лопыренок Днепр-1 Минай
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Источник:
Минай

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