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Защитник Миная высказался об ошибках судьи и поход в аренду с Днепра-1
Михайленко дал понять, что не рассчитывает
Одним из лидеров обороны "
У футболиста есть хорошый опыт выступлений в УПЛ. На этом уровне он провел 48 матчей. Теперь помогает своей новой команде.
- "Минай" - очень хорошая команда с хорошим тренером. Мне здесь нравится. Много времени на адаптацию не последовало и это радует. Коллектив очень хорошо меня принял. Очень хочется за это время, что я здесь, максимально помочь команде получить побольше очков.
Как оказался здесь? Дмитрий Михайленко, тогда тренер "Днепра-1", дал понять, что на меня больше не рассчитывает. Я поговорил с Андреем Русолом и мы решили, что не буду спешить и доработаю контракт до конца, поэтому решил уйти в аренду. Появился вариант с "Минаем" и я согласился.
И не пожалел. Здесь хорошие условия, хорошие тренировки, есть все для прогресса футболиста. К тому же, Ужгород - красивый город. Да, нам надо подтягивать и оборону, и атаку. Мне кажется, что мы еще не успели хорошо узнать друг друга, сыграться чтобы чувствовали друг друга на поле.
А вообще мне нравится тот футбол, в который пытается играть команда и что именно просит выполнять тренерский штаб. Мы играем в пас, а не выбиваем мяч куда попало. Надеемся, что со временем будем показывать лучший результат. И неважно как будем играть - в три или четыре защитника.
Поражение от "Мариуполя" довольно неприятное. Это была ничейная игра по моему мнению. Но мы ничего не можем сделать с ошибками судьи. Впереди будет еще одна тяжелая игра с "Колосом". Думаю, будет много борьбы. Очень хочется получить очки в этом матче, чтобы возвращаться домой с хорошим настроением.
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