Защитник Миная высказался об ошибках судьи и поход в аренду с Днепра-1

Одним из лидеров обороны " Миная " в первых турах в УПЛ стал арендованный из "Днепра-1" защитник Максим Лопыренок. Он уже успел сыграть 4 матча за закарпатцев, в том числе и в поединке, где была одержана первая победа в высшем дивизионе.

У футболиста есть хорошый опыт выступлений в УПЛ. На этом уровне он провел 48 матчей. Теперь помогает своей новой команде.

- "Минай" - очень хорошая команда с хорошим тренером. Мне здесь нравится. Много времени на адаптацию не последовало и это радует. Коллектив очень хорошо меня принял. Очень хочется за это время, что я здесь, максимально помочь команде получить побольше очков. Как оказался здесь? Дмитрий Михайленко, тогда тренер "Днепра-1", дал понять, что на меня больше не рассчитывает. Я поговорил с Андреем Русолом и мы решили, что не буду спешить и доработаю контракт до конца, поэтому решил уйти в аренду. Появился вариант с "Минаем" и я согласился.