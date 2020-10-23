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Новичок Олимпика: Знал об Украине только из одного матча в Юношеской Лиге УЕФА

Премьер-лига
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Сразу подружился с Каргбо, Бенито и Тейшейрой

Новичок Олимпика: Знал об Украине только из одного матча в Юношеской Лиге УЕФА
Новина українською

Французский новичок донецкого "Олимпика" 21-летний защитник Иссиар Драме накануне матча 7-го тура УПЛ против "Десны" рассказал о себе.

- Моя семья - выходцы из Мали. Кроме меня, у моих родителей еще пятеро детей. У меня 2 старших и 2 младших братьев и младшая сестра.

- Кто привил тебе любовь к футболу?

- Мне кажется, это в крови. Сколько себя помню, я всегда любил футбол, с раннего возраста. Как только мне подарили в детстве мяч - я уже с ним не расставался.

- Какие впечатления у тебя от пребывания в Украине? Что показалось тебе необычным?

- Киев поразил меня своими масштабами. Это очень большой и красивый город. Уверен, здесь много всего интересного, что можно будет посмотреть, но на это у меня еще будет время. Я совсем недавно приехал и сейчас полностью сосредоточен на адаптации в команде. Работа для меня в приоритете. Тренерский штаб, партнеры по команде и персонал очень помогают мне чувствовать себя, как дома.

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- Что знал об украинском чемпионате до переезда сюда?

- Откровенно говоря, у меня было мало сведений о УПЛ. Скажу прямо, кроме "Шахтера" и "Динамо", не знал ни одной команды из Украины. 2 года назад я играл против "Шахтера" в Юношеской Лиге УЕФА, и у меня остались приятные впечатления от страны. Запомнилась приятная энергетика, которая исходила от людей. Это на уровне ощущений.

- Почему тогда ты решил перейти в "Олимпик"?

- "Динамо" и "Шахтер" успешно выступают в еврокубках. Это создает хороший имидж украинского чемпионата. Я слышал много хороших отзывов от своих друзей, которым приходилось не раз противостоять украинским командам и бывать здесь.

Когда мой агент предложил мне вариант с "Олимпиком", я просмотрел много матчей команды, ознакомился с историей выступлений, составом, проанализировал, насколько полезно это будет для моей карьеры, и принял решение о переходе. Слышал много хороших отзывов о работе тренера. Знал, что этот специалист - сильный тактик и имеет большой опыт работы с молодежью.

У "Олимпика" много легионеров, в том числе и франкоязычных. Я сразу сдружился с Тейшейрой, Каргбо, Бенито. И в целом, коллектив очень дружный и приветливый.

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В статье: Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Максим Тейшейра Ибрагим Каргбо-младший Бенито Каргбо Иссиар Драме
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Источник:
Олімпік

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