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Днепр-1 устроил фотосессию для плаката-календаря

Премьер-лига
(1 голосов)

На 2021 год

Днепр-1 устроил фотосессию для плаката-календаря
Новина українською

На базе в Приднепровске состоялась традиционная фотосессия "Днепра-1". Команда сначала собралась на зеленом газоне для совместного фото, которое станет основой для плаката-календаря на 2021.

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А потом некоторые игроки и главный тренер Игор Йовичевич переместились в оперативно развернутой фотостудии в конференц-зале.

Там они должны были продемонстрировать незаурядные актерские навыки. Через улыбки и взаимные шутки с задачей справились.

Впереди у команды Йовичевича завтра, 24 октября, выездной поединок 7 тура УПЛ с ПФК "Львов". Начало игры - в 19:30.

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В статье: Игор Йовичевич Игорь Йовичевич СК Днепр-1 Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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