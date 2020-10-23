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Днепр-1 устроил фотосессию для плаката-календаря
На 2021 год
На базе в Приднепровске состоялась традиционная фотосессия "
А потом некоторые игроки и главный тренер Игор Йовичевич переместились в оперативно развернутой фотостудии в конференц-зале.
Там они должны были продемонстрировать незаурядные актерские навыки. Через улыбки и взаимные шутки с задачей справились.
Впереди у команды Йовичевича завтра, 24 октября, выездной поединок 7 тура УПЛ с ПФК "Львов". Начало игры - в 19:30.
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