Днепр-1 устроил фотосессию для плаката-календаря

На базе в Приднепровске состоялась традиционная фотосессия " Днепра-1 ". Команда сначала собралась на зеленом газоне для совместного фото, которое станет основой для плаката-календаря на 2021.

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А потом некоторые игроки и главный тренер Игор Йовичевич переместились в оперативно развернутой фотостудии в конференц-зале.

Там они должны были продемонстрировать незаурядные актерские навыки. Через улыбки и взаимные шутки с задачей справились.

Впереди у команды Йовичевича завтра, 24 октября, выездной поединок 7 тура УПЛ с ПФК "Львов". Начало игры - в 19:30.