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Львовский Рух предлагал Ильющенкову другую работу

Премьер-лига
(1 голосов)
Львовский Рух предлагал Ильющенкову другую работу
Новина українською

Многолетний игрок и екскапитан "желто-черных" Александр Ильющенков завершил выступления за "Рух".

Владимир Лапицкий, спортивный директор ФК "Рух", прокомментировал его уход:

Александр Ильющенков есть, так сказать, «динозавром» футбольного клуба "Рух", ведь в нашей команде он был еще с 2017-го года. Говорим ему большое спасибо за то, что он всегда был профессионалом своего дела на футбольном поле и достойно выполнял роль капитана.

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В жизни это человек, который заслуживает только хороших слов. Желаем ему в дальнейшей карьере только успехов и здоровья. От имени всего клуба говорим ему не «прощай», а «до свидания» потому, что президент "Руха" Григорий Козловский неоднократно предлагал Сашу, чтобы он остался работать в клубе.

Думаю, мы еще точно увидим Александра Ильющенкова в "Рухе", правда уже в другой роли. Он будет работать на благо львовского и украинского футбола. Уверены, что Саша будет передавать свои вратарские знания молодым футболистам. Желаем, чтобы Александр всегда оставался таким же порядочным человеком, как он есть.

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В статье: Александр Ильющенков Рух (Львов) Григорий Козловский Владимир Лапицкий
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Источник:
Рух

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Комментарии (1)
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TarasLviv2019 (LVIV)
23.10.2020 в 13:37
Щось з Руху виганяють футболістів останнім часом, по-одному
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