Львовский Рух предлагал Ильющенкову другую работу

Многолетний игрок и екскапитан " желто-черных " Александр Ильющенков завершил выступления за "Рух".

Владимир Лапицкий, спортивный директор ФК "Рух", прокомментировал его уход:

Александр Ильющенков есть, так сказать, «динозавром» футбольного клуба "Рух", ведь в нашей команде он был еще с 2017-го года. Говорим ему большое спасибо за то, что он всегда был профессионалом своего дела на футбольном поле и достойно выполнял роль капитана.

В жизни это человек, который заслуживает только хороших слов. Желаем ему в дальнейшей карьере только успехов и здоровья. От имени всего клуба говорим ему не «прощай», а «до свидания» потому, что президент "Руха" Григорий Козловский неоднократно предлагал Сашу, чтобы он остался работать в клубе.

Думаю, мы еще точно увидим Александра Ильющенкова в "Рухе", правда уже в другой роли. Он будет работать на благо львовского и украинского футбола. Уверены, что Саша будет передавать свои вратарские знания молодым футболистам. Желаем, чтобы Александр всегда оставался таким же порядочным человеком, как он есть.