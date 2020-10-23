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Львовский Рух предлагал Ильющенкову другую работу
Многолетний игрок и екскапитан "
Владимир Лапицкий, спортивный директор ФК "Рух", прокомментировал его уход:
Александр Ильющенков есть, так сказать, «динозавром» футбольного клуба "Рух", ведь в нашей команде он был еще с 2017-го года. Говорим ему большое спасибо за то, что он всегда был профессионалом своего дела на футбольном поле и достойно выполнял роль капитана.
В жизни это человек, который заслуживает только хороших слов. Желаем ему в дальнейшей карьере только успехов и здоровья. От имени всего клуба говорим ему не «прощай», а «до свидания» потому, что президент "Руха" Григорий Козловский неоднократно предлагал Сашу, чтобы он остался работать в клубе.
Думаю, мы еще точно увидим Александра Ильющенкова в "Рухе", правда уже в другой роли. Он будет работать на благо львовского и украинского футбола. Уверены, что Саша будет передавать свои вратарские знания молодым футболистам. Желаем, чтобы Александр всегда оставался таким же порядочным человеком, как он есть.
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