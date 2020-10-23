Уехали из стадиона Украина. ПФК Львов сыграет с Днепр-1 на Арене Львов

Следующий официальный поединок в рамках УПЛ ПФК " Львов " проведет против СК "Днепр-1", этот матч состоится на стадионе "Арена Львов".

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Отчетное противостояние 7 тура чемпионата, как и остальные встреч лиги, пройдет без зрителей в соответствии с рекомендациями Минздрава Украины.

Матч между ПФК "Львов" и СК "Днепр-1" запланирован на субботу, 24 октября. Начало дуэли в 19:30.