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Уехали из стадиона Украина. ПФК Львов сыграет с Днепр-1 на Арене Львов
"Карпаты" теряют еще один источник прибыли?
Следующий официальный поединок в рамках УПЛ ПФК "
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Отчетное противостояние 7 тура чемпионата, как и остальные встреч лиги, пройдет без зрителей в соответствии с рекомендациями Минздрава Украины.
Матч между ПФК "Львов" и СК "Днепр-1" запланирован на субботу, 24 октября. Начало дуэли в 19:30.
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Источник:ПФК Львів
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ещё не специалист (Кривой Рог)
23.10.2020 в 12:59
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