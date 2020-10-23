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Уехали из стадиона Украина. ПФК Львов сыграет с Днепр-1 на Арене Львов

Премьер-лига
(3 голосов)

"Карпаты" теряют еще один источник прибыли?

Уехали из стадиона Украина. ПФК Львов сыграет с Днепр-1 на Арене Львов
Новина українською

Следующий официальный поединок в рамках УПЛ ПФК "Львов" проведет против СК "Днепр-1", этот матч состоится на стадионе "Арена Львов".

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Отчетное противостояние 7 тура чемпионата, как и остальные встреч лиги, пройдет без зрителей в соответствии с рекомендациями Минздрава Украины.

Матч между ПФК "Львов" и СК "Днепр-1" запланирован на субботу, 24 октября. Начало дуэли в 19:30.

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В статье: Арена Львов Стадион ФК Львов УПЛ стадион Украина СК Днепр-1 Днепр-1 ПФК Львов
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Источник:
ПФК Львів

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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
23.10.2020 в 12:59
можливо оренда за "Арена Львів" значно менша ?
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