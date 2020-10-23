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Караваев рассказал, как Головко, Луческу и Шевченко меняли его позицию на поле
Из полузащиты в защиту
Игрок "
Впервые в молодежной сборной в 15 или 16 лет попробовал на этой позиции Александр Головко. Против сборной Германии мы тогда играли. Тогда Гетце играл, точно помню. Мы 0:3 им "сгорели", я еще в свои ворота забил. Такой "удачный" был дебют защитника.
Явный момент был, когда Луческу взял на сборы с "Шахтером". Он меня тоже тогда поставил в состав и приводил пример, что Срна, когда начинал карьеру в "Шахтере", тоже был полузащитником. Дарио хотел играть в полузащите, а Луческу объяснял и говорил ему, что надо играть флангового защитника, и будет все супер.
Как оказалось, Луческу был прав. Глобальное внедрение меня на позицию крайнего защитника произошло при Андрее Шевченко. Он открыто в беседе сказал, что среди правых полузащитников сумасшедшая конкуренция.
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