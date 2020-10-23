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Караваев рассказал, как Головко, Луческу и Шевченко меняли его позицию на поле

Премьер-лига
(1 голосов)

Из полузащиты в защиту

Караваев рассказал, как Головко, Луческу и Шевченко меняли его позицию на поле
Новина українською

Игрок "Динамо" Александр Караваев, который начинал карьеру на позиции правого полузащитника, рассказал о том, как переквалифицировался в флангового защитника.

Впервые в молодежной сборной в 15 или 16 лет попробовал на этой позиции Александр Головко. Против сборной Германии мы тогда играли. Тогда Гетце играл, точно помню. Мы 0:3 им "сгорели", я еще в свои ворота забил. Такой "удачный" был дебют защитника.

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Явный момент был, когда Луческу взял на сборы с "Шахтером". Он меня тоже тогда поставил в состав и приводил пример, что Срна, когда начинал карьеру в "Шахтере", тоже был полузащитником. Дарио хотел играть в полузащите, а Луческу объяснял и говорил ему, что надо играть флангового защитника, и будет все супер.

Как оказалось, Луческу был прав. Глобальное внедрение меня на позицию крайнего защитника произошло при Андрее Шевченко. Он открыто в беседе сказал, что среди правых полузащитников сумасшедшая конкуренция.

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В статье: Андрей Шевченко Мирча Луческу Дарио Срна Украина Александр Караваев Александр Головко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Марио Гётце
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Источник:
FootballHub

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