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Один из героев победы Шахтера над Реалом мог оказаться в Минае
В этом сезоне
Игрок левого фланга донецкого "
Перед началом сезона "Минай" очень нуждался в левом защитнике. Мне запомнился Виктор по выступлениям в "Мариуполе" и молодежной сборной Украины на чемпионате мира в Польше.
Поскольку он был связан контрактом с "Шахтером", то я обратился к клубному руководству "горняков" с просьбой отдать его в аренду в "Минай". Мне ответили отказом, сообщили, что "Шахтер" на Корниенко серьезно рассчитывает.
Я рад, что Виктор оправдывает надежды, чего стоит только один матч Лиги чемпионов с "Реалом", где он вообще был одним из лучших на поле. Если Корниенко и дальше будет так прогрессировать, то вполне может претендовать и на вызов в национальную сборную Украины.
В этом сезоне Корниенко провел уже 5 матчей в составе "Шахтера" и сыграл в Лиге чемпионов с испанским "Реалом".
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