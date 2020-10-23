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Один из героев победы Шахтера над Реалом мог оказаться в Минае

Премьер-лига
(3 голосов)

В этом сезоне

Один из героев победы Шахтера над Реалом мог оказаться в Минае
Новина українською

Игрок левого фланга донецкого "Шахтера" Виктор Корниенко в это межсезонье мог перейти в "Минай". Об этом рассказал главный тренер закарпатского клуба Василий Кобин.

Перед началом сезона "Минай" очень нуждался в левом защитнике. Мне запомнился Виктор по выступлениям в "Мариуполе" и молодежной сборной Украины на чемпионате мира в Польше.

Поскольку он был связан контрактом с "Шахтером", то я обратился к клубному руководству "горняков" с просьбой отдать его в аренду в "Минай". Мне ответили отказом, сообщили, что "Шахтер" на Корниенко серьезно рассчитывает.

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Я рад, что Виктор оправдывает надежды, чего стоит только один матч Лиги чемпионов с "Реалом", где он вообще был одним из лучших на поле. Если Корниенко и дальше будет так прогрессировать, то вполне может претендовать и на вызов в национальную сборную Украины.

В этом сезоне Корниенко провел уже 5 матчей в составе "Шахтера" и сыграл в Лиге чемпионов с испанским "Реалом".

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В статье: Василий Кобин Шахтер (Донецк) ФК Минай Виктор Корниенко Минай
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Комментарии (1)
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Oлeкcин (Н.)
23.10.2020 в 13:38
сообщили, что "Шахтер" на Корниенко серьезно рассчитывает - и ведь не обманули!
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