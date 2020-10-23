Нет смысла говорить о Чеберко. Скрипник эмоционально отреагировал на вопрос о защите

После поражения 0:3 в первом матче группового этапа Лиги Европы от английского "Лестера" наставника " Зари " Виктора Скрипника на послематчевой пресс-конференции спросили о дефиците игроков в защитной линии.

- Правда ли, что вы хотели взять Чеберко в аренду и может, рассчитываете на кого-то из свободных агентов?

- Мы рады тем, кто у нас есть. О дефиците в обороне я не думаю. Все ребята, которые выходят на поле, играют и пытаются, как могут. Чеберко - игрок не нашей команды и не вижу смысла это комментировать.

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Накануне ночью Джоэль Абу Ханна почувствовал недомогание и восстановиться к игре не смог.

Те гола, которые пропустили, может их и много было, и сыграть мы могли лучше, но играли мы против такой команды, которая может создать гол из ничего.