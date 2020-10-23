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Нет смысла говорить о Чеберко. Скрипник эмоционально отреагировал на вопрос о защите

Премьер-лига
(2 голосов)

Еще и Абу Ханна заболел

Нет смысла говорить о Чеберко. Скрипник эмоционально отреагировал на вопрос о защите
Новина українською

После поражения 0:3 в первом матче группового этапа Лиги Европы от английского "Лестера" наставника "Зари" Виктора Скрипника на послематчевой пресс-конференции спросили о дефиците игроков в защитной линии.

- Правда ли, что вы хотели взять Чеберко в аренду и может, рассчитываете на кого-то из свободных агентов?

- Мы рады тем, кто у нас есть. О дефиците в обороне я не думаю. Все ребята, которые выходят на поле, играют и пытаются, как могут. Чеберко - игрок не нашей команды и не вижу смысла это комментировать.

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Накануне ночью Джоэль Абу Ханна почувствовал недомогание и восстановиться к игре не смог.

Те гола, которые пропустили, может их и много было, и сыграть мы могли лучше, но играли мы против такой команды, которая может создать гол из ничего.

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В статье: Заря (Луганск) Лига Европы Виктор Скрипник Евгений Чеберко Лестер Сити Джоель Абу Ханна
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Источник:
Зоря

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Комментарии (2)
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Siren05 (Мариуполь)
23.10.2020 в 15:14
Очень осторожно (трусливо?) играли. Боялись идти в обводку даже на половине поля соперников. И куча детских потерь мяча, обрезок. Соперник не показался очень классным, не было такого тотального давления на наши ворота. Практически все гола забили из-за грубых ошибок наших игроков - сами себе привезли, можно сказать... Игра оставила очень неприятный осадок в том смысле, что Заря может играть значительно лучше, не показала весь свой потенциал...
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Hugo64 (PARIS)
23.10.2020 в 14:11
о ч ем говорить если ПРОВАЛИ ВСЕ- даже те на кого больше расчитывали-типа лидеры команды () хомченовский, кочергин. кабаеев, итд-ТОЛЬКО К Вернидубу и Назарины меньше вопросов чем к другим
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