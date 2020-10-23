Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нет смысла говорить о Чеберко. Скрипник эмоционально отреагировал на вопрос о защите
Еще и Абу Ханна заболел
После поражения 0:3 в первом матче группового этапа Лиги Европы от английского "Лестера" наставника "
- Правда ли, что вы хотели взять Чеберко в аренду и может, рассчитываете на кого-то из свободных агентов?
- Мы рады тем, кто у нас есть. О дефиците в обороне я не думаю. Все ребята, которые выходят на поле, играют и пытаются, как могут. Чеберко - игрок не нашей команды и не вижу смысла это комментировать.
Накануне ночью Джоэль Абу Ханна почувствовал недомогание и восстановиться к игре не смог.
Те гола, которые пропустили, может их и много было, и сыграть мы могли лучше, но играли мы против такой команды, которая может создать гол из ничего.
Популярное сейчас
- Как будет выглядеть обновленный домашний стадион Агробизнеса после реконструкции
- Игрок Лестера Джеймс Мэддисон: В ромбе у Зари играло несколько хороших исполнителей
- Заря проиграла Лестеру, матч Ворскла - Шахтер перенесен в Киев. Главные новости за 22 ноября
- Комитет арбитров УАФ отменил VAR в матче Шахтер - Ворскла
- Великолепное промо к миланскому дерби от сексуальной итальянской телеведущей. ФОТО
- Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО