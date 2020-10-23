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Обидел болельщиков. Ганский экс-форвард Руха - о подписании контракта с ПФК Львов
Дружит с Шиной
Ганский нападающий Эрнест пополнил состав ПФК "
25-летний исполнитель призван к "сине-золотым львам", прежде всего, ради усиления на острие атаки.
- Опиши свои первые эмоции от пребывания в новом клубе.
- Впечатления только самые лучшие. Меня приняли так, чтобы я как можно скорее почувствовал себя «своим». Все сразу выразили дружескую поддержку и пожелали упорно работать и вместе одерживать победы. С первого дня все было фантастически. Уже с нетерпением жду момента, чтобы наконец дебютировать.
- Были ли у тебя спустя расторжения контракта с "Рухом", возможно, еще другие предложения о продолжении карьеры?
- Да, у меня было несколько других вариантов, но я стремился остаться в Украине и провести хороший сезон перед тем, как покину этот чемпионат.
- Почему среди других выбрал именно ПФК "Львов"?
- Выбрал "Львов", потому что люблю новые вызовы. Хочу помочь своей игрой команде остаться в УПЛ. Надеюсь, удастся продемонстрировать свою лучшую игру и соответственно показать вместе с командой хороший результат.
- С кем из действующих игроков "Львова", возможно, контактировал перед переходом в новую команду?
- Хорошо знаю Шину. Именно поэтому, общался по переходу именно с ним. Услышал от него хорошие отзывы о дружный коллектив и окончательно решил, что стану игроком ПФК "Львов".
- Твой предыдущий клуб "Рух" недавно в дерби встречался с "Львовом". Ты в том матче не играл. Уже через несколько дней после упомянутой встречи ты разорвал контракт с «желто-черными» и присоединился к составу ПФК "Львов". Ты знал в момент расторжения предыдущего трудового договора, интересный нашей команде?
- Какие бы ни ходили слухи, но на самом деле - нет. Уже было планировал уехать прочь из Украины, но после расторжения контракта поступило предложение от "Львова", которое меня достаточно заинтересовало. Решил остаться и, надеюсь, сделал правильный выбор.
- Живешь во Львове уже больше года. Можешь назвать себя местным?
- Откровенно говоря, пока нет (улыбается...). Меня до сих пор иногда приятно удивляют здания в центре города, архитектура, люди. Конечно, уже сформировались какие-то любимые места, которые чаще посещаю, рестораны и тому подобное. Впрочем, на вашем языке, например, сейчас довольно трудно разговаривать. Знаю основном только плохие слова (улыбается...). Могу отметить, тем не менее, что город мне действительно нравится.
- Что в последнее время тебя здесь удивляло?
- Если из последнего, то странные сообщения в соцсетях от болельщиков. Меня обвиняли в том, что я выбрал «Львов», потому что раньше же выступал за другую львовскую команду "Рух". Впрочем, я профессионал и люди, мнение которых мне важно - тоже. Выбрал для себя наиболее интересный вариант. Вот и все. Никаких предубеждений.
- А как относительно тренировочного процесса? Что можешь сказать об этом компонент функционирования ПФК "Львов"? Есть что-то, возможно, нетипичное для тебя?
- Могу отметить, что когда я пришел, тренировки были действительно тяжелыми. Не могу вспомнить, чтобы где-то такое раньше было. Впрочем, думаю, такое положение дел нам только на пользу. Это поможет нам выполнить то, чего мы вместе с командой хотим, достичь поставленных целей.
- Что можешь сказать о командных действиях на футбольном поле? Почему, по-твоему, "Львов" уже так долго не может одержать победу?
- Мы обязательно вскоре получим победу, уверен. До сих пор есть немало матчей в сезоне, до сих пор на тренировках ребята отдаются и относятся к каждому следующему поединку максимально серьезно. Возможно, просто где-то не везет пока. Наш тренер - опытный наставник. Думаю, он знает, что именно нужно делать. Шторм, безусловно, должен пройти.
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