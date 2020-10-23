  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 отправился во Львов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 отправился во Львов

Премьер-лига
(1 голосов)

Вечером - тренировка на СКИФе

Днепр-1 отправился во Львов
Новина українською

Сегодня утром делегация спортклубовцев отправилась транзитом через Борисполь во Львов.

Там уже завтра, 24 октября, СК "Днепр-1" проведет поединок 7 тура УПЛ против ПФК "Львов".

Уже сегодня в вечере команда проведет тренировку на стадионе "СКИФ".

Сама игра состоится в субботу на "Арене Львов" и начнется в 19.30.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СК Днепр-1 Днепр-1 ПФК Львов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Дніпро-1

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...