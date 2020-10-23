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Днепр-1 отправился во Львов
Вечером - тренировка на СКИФе
Сегодня утром делегация
Там уже завтра, 24 октября, СК "Днепр-1" проведет поединок 7 тура УПЛ против ПФК "Львов".
Уже сегодня в вечере команда проведет тренировку на стадионе "СКИФ".
Сама игра состоится в субботу на "Арене Львов" и начнется в 19.30.
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Источник:Дніпро-1
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