Днепр-1 отправился во Львов

Сегодня утром делегация спортклубовцев отправилась транзитом через Борисполь во Львов.

Там уже завтра, 24 октября, СК "Днепр-1" проведет поединок 7 тура УПЛ против ПФК "Львов".

Уже сегодня в вечере команда проведет тренировку на стадионе "СКИФ".

Сама игра состоится в субботу на "Арене Львов" и начнется в 19.30.