Шахтер – Ворскла. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 7-го тура УПЛ

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 7-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и полтавской "Ворсклой".

Действующий обладатель золотых медалей первенства встретится в Киеве с командой, которая опережает "горняков" в текущем розыгрыше УПЛ и имеет в своем активе такое же количество очков, как и у лидера турнирной таблицы в лице "Динамо".

Сможет ли Луиш Каштру спустить своих подопечных с небес на газон после сенсации в Мадриде? Планируют ли полтавчане бороться за самые высокие места или же сказка закончится уже сейчас? Если нет, то какой антидот собирается использовать Максимов? Ответы на эти и другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 24 октября – в 13:55 по киевскому времени.