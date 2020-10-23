Конопля: Для нас важна каждая победа

Защитник "Десны" Ефим Конопля рассказал о дебюте в составе национальной сборной Украина, а также прокомментировал поражение "Днепру-1" и предстоящий матч с "Олимпиком".

- Недавно Вы впервые побывали в сборной и сыграли в товарищеском матче с Францией (1:7). Какие впечатления от дебюта?

- Остались положительные воспоминания. Много поводов для размышлений. Это международный опыт такого уровня. Думаю, он любому футболисту покажет его сильные и слабые стороны и даст повод для размышлений.

- Насколько было сложно физически после сборной переключаться на внутренний чемпионат? Но хватило эмоций на игру с "Днепром-1"?

- Физически и морально переключаться было не очень сложно. Эмоции... Снова играли без болельщиков. После нескольких матчей со зрителями снова соревноваться перед пустыми трибунами, причем на таком хорошем стадионе - было немного некомфортно.

- Впереди игра с "Олимпиком". Тз-за красной зоны карантина, в которую попал Чернигов, эта игра, которая должна быть домашней для "Десны", пройдет в Киеве, а хозяином станет команда из Донецка. Насколько важным фактором станет то, что игра пройдет не в Чернигове?

- Всегда приятнее играть дома, с позиции силы. Родной стадион гонит тебя вперед, хочешь ты этого или нет.

- Можете выделить кого-то из стана соперника?

- Группу атаки - там играют сильные легионеры, которые могут решить судьбу эпизода.

- Насколько важно будет одержать победу в субботу и реально будет завоевать 3 очка?

- Конечно, будет реально победить. Это очень важно, ведь важна каждая победа. Можно сыграть вничью или выиграть у "Динамо", а затем проиграть "Днепру-1". И это одинаковая потеря очков: что поражение "Шахтеру", что "Днепру-1".