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Динамо подписало новый длительный контракт с легионером

Премьер-лига
(1 голосов)

Томаш Кендзёра продлил контракт с киевским клубом

Динамо подписало новый длительный контракт с легионером
Новина українською

Защитник "Динамо" Томаш Кендзёра продлил контракт с киевским клубом до 2024-го года.

- У Кендзёры заканчивался контракт летом следующего года, и мы продлили соглашение. Томаш - это один из наших ведущих футболистов, опытный исполнитель, игрок национальной сборной Польши.

Самое приятное, что инициатива исходила обоюдно и от меня, и от него. Мы очень быстро договорились и подписали четырехлетнее соглашение без каких-либо проволочек.

Желаю ему всяческих успехов, чтобы он прогрессировал и приносил пользу киевскому "Динамо", - сказал президент киевского клуба Игорь Суркис.

26-летний польский футболист перешел в "Динамо" летом 2017-го года из познаньского "Леха". В украинском чемпионате Кендзёра дебютировал 27 июля 2017-го года в матче третьего тура против львовских "Карпат".

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В статье: Динамо (Киев) Томаш Кендзёра
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Источник:
ФК Динамо Киев

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