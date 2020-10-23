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Динамо подписало новый длительный контракт с легионером
Томаш Кендзёра продлил контракт с киевским клубом
Защитник
- У Кендзёры заканчивался контракт летом следующего года, и мы продлили соглашение. Томаш - это один из наших ведущих футболистов, опытный исполнитель, игрок национальной сборной Польши.
Самое приятное, что инициатива исходила обоюдно и от меня, и от него. Мы очень быстро договорились и подписали четырехлетнее соглашение без каких-либо проволочек.
Желаю ему всяческих успехов, чтобы он прогрессировал и приносил пользу киевскому "Динамо", - сказал президент киевского клуба Игорь Суркис.
26-летний польский футболист перешел в "Динамо" летом 2017-го года из познаньского "Леха". В украинском чемпионате Кендзёра дебютировал 27 июля 2017-го года в матче третьего тура против львовских "Карпат".
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