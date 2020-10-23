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Каштру: Ворскла – квалифицированная команда, один из лидеров чемпионата

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник горняков ожидает сложного матча

Каштру: Ворскла – квалифицированная команда, один из лидеров чемпионата
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча с "Ворсклой" в рамках 7-го тура УПЛ.

"Встретимся с одним из лидеров чемпионата. Как и в любом матче, рассматриваем соперника как сложного. Все хотят бороться за первое место, выиграть титул. На первой ли, на второй ли позиции твой оппонент – поединки всегда очень непросты. Так будет и в этом случае

Ожидаю сложной, максимально комплексной игры. "Ворскла" – квалифицированная команда, которая в начале этого сезона добилась великолепных результатов. Они очень хорошо сыграли с донецким "Олимпиком", одержали сложную, но важную для себя победу, заработали 3 очка. Мы увидим мотивированную и настроенную команду", - сказал Каштру.

Напомним, что матч "Ворскла" – "Шахтер" состоится 24 октября в Киеве на стадионе имени Банникова и начнется в 14:00.

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
Shakhtar news

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Комментарии (1)
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Счётчик шансов (Полтава)
23.10.2020 в 17:46
И ещё Ворскле нужна лучшая разница мячей! (Чтобы опередить Динамо)
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