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Каштру: Ворскла – квалифицированная команда, один из лидеров чемпионата
Наставник горняков ожидает сложного матча
Главный тренер "
"Встретимся с одним из лидеров чемпионата. Как и в любом матче, рассматриваем соперника как сложного. Все хотят бороться за первое место, выиграть титул. На первой ли, на второй ли позиции твой оппонент – поединки всегда очень непросты. Так будет и в этом случае
Ожидаю сложной, максимально комплексной игры. "Ворскла" – квалифицированная команда, которая в начале этого сезона добилась великолепных результатов. Они очень хорошо сыграли с донецким "Олимпиком", одержали сложную, но важную для себя победу, заработали 3 очка. Мы увидим мотивированную и настроенную команду", - сказал Каштру.
Напомним, что матч "Ворскла" – "Шахтер" состоится 24 октября в Киеве на стадионе имени Банникова и начнется в 14:00.
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