Главный тренер " Шахтера " Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча с "Ворсклой" в рамках 7-го тура УПЛ.

"Встретимся с одним из лидеров чемпионата. Как и в любом матче, рассматриваем соперника как сложного. Все хотят бороться за первое место, выиграть титул. На первой ли, на второй ли позиции твой оппонент – поединки всегда очень непросты. Так будет и в этом случае

Ожидаю сложной, максимально комплексной игры. "Ворскла" – квалифицированная команда, которая в начале этого сезона добилась великолепных результатов. Они очень хорошо сыграли с донецким "Олимпиком", одержали сложную, но важную для себя победу, заработали 3 очка. Мы увидим мотивированную и настроенную команду", - сказал Каштру.

Напомним, что матч "Ворскла" – "Шахтер" состоится 24 октября в Киеве на стадионе имени Банникова и начнется в 14:00.