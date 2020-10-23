Степаненко, Тайсон, Патрик, Матвиенко и Болбат вернулись в общую группу Шахтера

" Шахтер " начал подготовку к матчу 7-го тура УПЛ с "Ворсклой".

Пятничная тренировка команды продолжалась чуть более часа, а игравшие с "Реалом" футболисты провели на поле 45 минут.

Отмечается, что к тренировкам в общей группе уже вернулись Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Николай Матвиенко и Сергей Болбат.

Сергей Кривцов, Жуниор Мораес и Фернандо пока работают индивидуально. Также отдельная программа у Исмаили, Евгения Коноплянки, Виктора Коваленко и Владислава Вакулы.

Напомним, что матч "Ворскла" – "Шахтер" состоится 24 октября в Киеве на стадионе имени Банникова и начнется в 14:00.