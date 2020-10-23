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Степаненко, Тайсон, Патрик, Матвиенко и Болбат вернулись в общую группу Шахтера
Каштру перед Ворсклой уже легче
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Пятничная тренировка команды продолжалась чуть более часа, а игравшие с "Реалом" футболисты провели на поле 45 минут.
Отмечается, что к тренировкам в общей группе уже вернулись Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Николай Матвиенко и Сергей Болбат.
Сергей Кривцов, Жуниор Мораес и Фернандо пока работают индивидуально. Также отдельная программа у Исмаили, Евгения Коноплянки, Виктора Коваленко и Владислава Вакулы.
Напомним, что матч "Ворскла" – "Шахтер" состоится 24 октября в Киеве на стадионе имени Банникова и начнется в 14:00.
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