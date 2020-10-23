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Степаненко, Тайсон, Патрик, Матвиенко и Болбат вернулись в общую группу Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Каштру перед Ворсклой уже легче

Степаненко, Тайсон, Патрик, Матвиенко и Болбат вернулись в общую группу Шахтера
Новина українською

"Шахтер" начал подготовку к матчу 7-го тура УПЛ с "Ворсклой".

Пятничная тренировка команды продолжалась чуть более часа, а игравшие с "Реалом" футболисты провели на поле 45 минут.

Отмечается, что к тренировкам в общей группе уже вернулись Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Николай Матвиенко и Сергей Болбат.

Сергей Кривцов, Жуниор Мораес и Фернандо пока работают индивидуально. Также отдельная программа у Исмаили, Евгения Коноплянки, Виктора Коваленко и Владислава Вакулы.

Напомним, что матч "Ворскла" – "Шахтер" состоится 24 октября в Киеве на стадионе имени Банникова и начнется в 14:00.

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В статье: Тарас Степаненко Тайсон Ворскла (Полтава) Алан Патрик Шахтер (Донецк) Сергей Болбат Николай Матвиенко
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (3)
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ZSTV1223 (Черкаси)
23.10.2020 в 19:12
Та вже не треба
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Kolibri (Киевоград)
23.10.2020 в 19:07
Борьба уже будет в составе, а не авторитет))))
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таврия19752009 (симферополь)
23.10.2020 в 18:17
Тяжело будет
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