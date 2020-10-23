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Цыганык: Каштру ходил под отставкой, которую отсрочил поединок с Реалом
Инсайдер говорит, что теперь до конца европохода в нынешнем сезоне тренер точно доработает
Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что главный тренер "
"Победа над "Реалом" очень важна для Луиша Каштру. Он довольно долго сомневался: использовать старших футболистов ради результата или доверять молодым. Сейчас уже сомнений нет - у "Шахтера" есть перспективы.
В одной из предыдущих программ я говорил, что не могу оценить уровень "Шахтера". Сейчас футболисты вышли и проявили себя. Теперь надо демонстрировать стабильность.
Каштру не побоялся, поставил молодых и у него зашло. Как долго эти футболисты будут стабильными - вот это вопрос.
Я вам скажу честно: Каштру ходил под отставкой. Поединок с "Реалом" отсрочил эту отставку. Я думаю, что эту Лигу Чемпионов он доработает", - сказал Цыганык в эфире "Циганик Live".
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