Цыганык: Каштру ходил под отставкой, которую отсрочил поединок с Реалом

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что главный тренер " Шахтера " Луиш Каштру до матча с "Реалом" в ЛЧ (3:2) ходил под угрозой увольнения.

"Победа над "Реалом" очень важна для Луиша Каштру. Он довольно долго сомневался: использовать старших футболистов ради результата или доверять молодым. Сейчас уже сомнений нет - у "Шахтера" есть перспективы.

В одной из предыдущих программ я говорил, что не могу оценить уровень "Шахтера". Сейчас футболисты вышли и проявили себя. Теперь надо демонстрировать стабильность.

Каштру не побоялся, поставил молодых и у него зашло. Как долго эти футболисты будут стабильными - вот это вопрос.

Я вам скажу честно: Каштру ходил под отставкой. Поединок с "Реалом" отсрочил эту отставку. Я думаю, что эту Лигу Чемпионов он доработает", - сказал Цыганык в эфире "Циганик Live".