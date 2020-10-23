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Йовичевич: Львов играет в атипичный футбол
Днепр-1 отправился на выездной матч со Львовом
Главный тренер "
"Едем во Львов с позитивным настроем. Это очень неудобная команда, которая играет в "атипичный футбол", очень мощный футбол с высоким прессингом один на один. Будет совсем другой матч, чем был против "Десны".
Так что готовились очень серьезно. Команда была очень сконцентрирована на тренировках. Надеемся, все получится так, как мы запланировали", - сказал Йовичевич.
Напомним, что матч "Львов" – "Днепр-1" состоится в субботу, 24 октября, и начнется в 19:30.
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