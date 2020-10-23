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Йовичевич: Львов играет в атипичный футбол

Премьер-лига
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Днепр-1 отправился на выездной матч со Львовом

Йовичевич: Львов играет в атипичный футбол
Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич поделился ожиданиями от матча 7-го тура УПЛ с "Львовом".

"Едем во Львов с позитивным настроем. Это очень неудобная команда, которая играет в "атипичный футбол", очень мощный футбол с высоким прессингом один на один. Будет совсем другой матч, чем был против "Десны".

Так что готовились очень серьезно. Команда была очень сконцентрирована на тренировках. Надеемся, все получится так, как мы запланировали", - сказал Йовичевич.

Напомним, что матч "Львов" – "Днепр-1" состоится в субботу, 24 октября, и начнется в 19:30.

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В статье: ФК Львов Игорь Йовичевич СК Днепр-1
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Источник:
ТК Футбол

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